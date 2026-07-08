Les promeses del vòlei platja es donen cita a Encamp durant dues setmanes amb els classificatoris de l’Europeu

Encamp tornarà a convertir-se durant dues setmanes en l’epicentre del vòlei platja europeu amb la disputa de dos classificatoris del Campionat d’Europa sub19. El primer serà el Men’s Beach Volley Qualifier, el qual es jugarà del 10 al 12 de juliol, mentre que el SC sub19 Women’s Beach Volley Qualifier tindrà lloc del 17 al 19 de juliol.
La Federació Andorrana de Voleibol (FAVB) afronta la cita amb confiança després de la preparació acumulada per les parelles locals, tot i la incògnita que sempre representa el nivell dels rivals en categories de formació. El president de l’ens, Xavier Folguera, ha explicat que és difícil preveure el potencial dels equips participants perquè «a aquestes edats et pot variar molt d’un any a l’altre si passen de categoria o no». Tot i això, s’ha mostrat satisfet amb el nivell dels representants tricolor, tant en categoria masculina com femenina.
Folguera també ha recordat el bon paper de l’any passat, quan una de les parelles va assolir una meritòria tercera posició. Un resultat que va permetre a les jugadores classificar-se per disputar l’Europeu sub18 de Turquia. «L’any passat no teníem gaire expectatives i vam poder fer un tercer lloc, i això ens ha aconseguit que puguin anar a l’Europeu sub18. Això és important», ha asserit.
Una de les parelles andorranes de l’any passat va assolir la tercera plaça, la qual va permetre disputar l’Europeu sub18 de Turquia
Pel que fa a la preparació, el president de la FAVB assegura que els esportistes arriben en un bon moment de forma. «Arriben més que entrenats», ha afirmat, després d’haver competit en diversos campionats de Catalunya durant els últims mesos. Una continuïtat competitiva que, segons Folguera, els ha permès arribar «molt rodats» a aquesta doble cita continental.
«Tenim dues setmanes molt intenses d’aquesta activitat», ha comentat per la seva part el conseller d’Esports d’Encamp, Nino Marot. La celebració del campionat a la pista de vòlei platja de la Piscina de la Mola d’Encamp també permetrà «dinamitzar l’espai de Prada de Moles», ha incidit.
De moment, la zona de vòlei s’ha convertit en un punt de trobada «social» entre tots els encampadans, ja que persones amateurs de totes les edats es reuneixen per divertir-se jugant a aquest esport. «Molt contents i agraïts a la federació perquè realment ens estan ajudant molt al fet que el jovent, principalment, però també totes les edats, puguin venir aquí a les tardes. No cal ni tenir un equip muntat perquè vens aquí, és un punt de trobada molt social ens barregem una mica tots i és molt divertit i afavorim aquest esport també que es practiqui aquí a Encamp», ha destacat el conseller.
«La FAVB ens estan ajudant molt al fet que el jovent, principalment, però també totes les edats, puguin venir aquí a les tardes» – Nino Marot
AndBank serà un dels patrocinadors principals de la cita. Així, la presidenta de Banca País de l’entitat bancària, Maria Suárez, ha celebrat una nova edició del torneig i ha reiterat el compromís de l’entitat amb l’esport. Suárez ha destacat també la bona sintonia amb la Federació Andorrana de Voleibol des de l’inici de la col·laboració. «Hem començat aquest any i ja amb els pocs mesos que estem col·laborant ja s’han fet moltes coses», ha assenyalat. A més, s’ha mostrat «molt contenta de poder participar en aquest torneig europeu».
Suárez també ha fet una crida al públic perquè s’acosti a Encamp a seguir la competició. «Convido tothom que vingui a veure-ho, perquè és un entorn privilegiat», ha dit, tot agraint també la implicació dels col·laboradors, l’organització i els esportistes, els quals ha desitjat molta sort de cara als dos caps de setmana de competició.