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  • Aitor Uzkudun jugarà aquest curs cedit al Mirandès. | @FCANDORRA
Pol Forcada Quevedo
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Futbol - Mercat de fixatges

Uzkudun torna a marxar cedit i segueix els passos d’Aron Rodrigo per posar rumb amb Mirandès durant un any

La temporada passada, al gener, va repetir fórmula al Reial Avilès, de 1a RFEF, on en 13 partits va signar tres dianes i quatre assistències

Aitor Uzkudun torna a repetir la fórmula de l’any passat i, seguint els passos d’Aron Rodrigo, marxa cedit durant una temporada al Mirandès. Així, el davanter basc reforçarà l’atac del conjunt castellanolleonès, el qual enguany competirà a 1a RFEF després de descendir el curs passat.

Serà la segona cessió d’Uzkudun des que va aterrar al Principat, fa tot just un any. Llavors, petició expressa d’Ibai Gómez, va disputar la primera meitat de la LaLiga Hypermotion defensant la tricolor durant 163 minuts repartits en 13 jornades. També va marcar un gol al camp del Valle de Egüés en la primera ronda de la Copa del Rei. Al gener va sortir al Reial Avilès, de 1a RFEF, on en 13 partits va signar tres dianes i quatre assistències.

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