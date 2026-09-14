Lautaro de León accedeix al podi de golejadors de l’FC Andorra al futbol professional i se situa a tres de Bakis

El gol anotat dissabte davant la Real Sociedad B permet a Lautaro de León entrar al podi de màxims golejadors de l’FC Andorra en el futbol professional. Cal recordar que va ser l’única diana tricolor de la derrota per 1-3 contra el filial txuri-urdin, la qual va arribar al minut 70, i va suposar l’estrena del davanter uruguaià aquesta temporada. Així doncs, amb aquest gol, ‘Lauti’ arriba als nou amb la samarreta pirenaica a LaLiga i iguala Carlos Martínez en la tercera posició del rànquing històric. Per davant, només hi ha Iván Gil (10), Josep Cerdà (10) i Sinan Bakis (12).