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Manso, després de la quarta derrota consecutiva: «Hem de demostrar que aquest equip té caràcter»

El tècnic defensa que els resultats no han de desviar l’equip del camí marcat i confia que una victòria permeti donar estabilitat al procés

Carles Manso ha comparegut després de la derrota contra la Reial Societat B, la quarta consecutiva d’un FC Andorra que continua sense retrobar-se amb la victòria. El tècnic tricolor ha reconegut que l’equip no ha estat bé durant la primera meitat i ha assenyalat la contundència del conjunt donostiarra a les àrees com una de les diferències del partit. Malgrat el moment que travessa l’equip, Manso ha defensat la necessitat de mantenir la línia de treball i no apartar-se del camí marcat. «Tenim clar quin és el camí i hem de continuar endavant, hem de continuar sent resilients i hem de demostrar que aquest equip té caràcter», ha assegurat.

El tècnic també ha posat el focus en els petits detalls i en la necessitat que l’Andorra sigui més contundent a les dues àrees, un aspecte que considera determinant per començar a revertir els resultats. Manso entén que l’equip encara es troba en un procés de creixement i defensa que la dinàmica actual no ha de fer perdre de vista la feina que s’està desenvolupant, tot i admetre la preocupació per haver encadenat quatre jornades sense puntuar. En aquest sentit, ha reconegut que la situació «ens preocupa» i ha incidit en la necessitat d’aconseguir una victòria que permeti donar estabilitat al procés i recuperar sensacions.

Finalment, Manso ha descartat estar preocupat per la seva continuïtat a la banqueta tricolor i ha explicat que cap membre del club li ha traslladat res respecte a la seva situació personal després de les darreres derrotes. «Simplement em preocupa el rendiment de l’equip perquè, evidentment, no està sent el que volem», ha conclòs l’entrenador. Amb la quarta derrota consecutiva consumada, el conjunt tricolor haurà de buscar trencar la dinàmica en el pròxim compromís, que l’enfrontarà a l’Sporting de Gijón.

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