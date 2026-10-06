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  • La foto de família després de la presentació de la cursa Dynafit Andorra Trail. | ANA / A.T.
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Cursa de muntanya

La Dynafit Andorra Trail preveu superar els 500 corredors en una vuitena edició marcada pel creixement del públic gal

La prova es disputarà del 9 a l'11 d'octubre en tres etapes amb sortida i arribada a Escaldes-Engordany i un 66,7% d'inscrits de fora del país

La Dynafit Andorra Trail celebrarà del 9 a l’11 d’octubre la seva vuitena edició amb la previsió de superar els 500 participants, procedents de 17 nacionalitats. La prova mantindrà la plaça Coprínceps d’Escaldes-Engordany com a centre neuràlgic, amb les sortides i arribades al centre de la parròquia. La dimensió internacional tornarà a tenir un pes destacat, ja que el 66,7% dels corredors inscrits provenen de fora d’Andorra, amb un creixement especialment significatiu de la participació francesa.

La competició s’obrirà divendres amb la 5K Engordany, un pròleg de cinc quilòmetres i 260 metres de desnivell positiu. El plat fort arribarà dissabte amb La Braibal, l’etapa més exigent, de 25 quilòmetres i 1.890 metres de desnivell positiu i amb pas per la vall del Madriu-Perafita-Claror. Diumenge, La Palomera posarà el punt final amb 17 quilòmetres i 1.200 metres de desnivell positiu per la zona de la Palomera i la Comella.

Entre els noms destacats hi haurà Anna Ongaro, campiona de l’Ultra Pirineu de l’any passat

Entre els noms destacats hi haurà Anna Ongaro, campiona de l’Ultra Pirineu l’any passat i guanyadora aquesta temporada de la Trail Vielha-Molières i de la Trail 100 Andorra by UTMB. Ongaro formarà parella amb Nicola Matkova, mentre que Marco Lorenzo i Júlia Pérez prendran part en la competició com a parella mixta.

La consellera d’Esports d’Escaldes-Engordany, Laura López, ha incidit en l’impacte que l’esdeveniment genera més enllà de l’àmbit esportiu, especialment sobre l’hoteleria, la restauració i el comerç. En la mateixa línia, el CEO de VSL Sports, Gerard Riart, ha destacat que situar la sortida i l’arribada al centre d’Escaldes permet vincular la cursa amb l’activitat de la parròquia i ha posat en relleu l’augment dels corredors francesos respecte de l’edició anterior, informa l’ANA.

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