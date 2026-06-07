L’aranesa Leyre Rodríguez i el basc Patrick Laqueche, els guanyadors de la prova Super que clou l’Spartan Race

L’Spartan Race Encamp-Andorra ha posat el punt final amb èxit i valoracions molt positives per part de l’organització, dels participants i del teixit econòmic i social de la parròquia. També ho ha fet amb la prova Super, en la qual s’han imposat Leyre Rodríguez i Patrick Laqueche.
La primera, procedent de Vilamòs, ha completat el recorregut amb un temps d’1:31’59. La segona posició ha estat per a Karina Fuertes, de Sant Sebastià, amb un 1:33’33, mentre que el podi l’ha completat Qing Inmaculada Zhou Chen, de Madrid, amb un registre d’1:35’26.
Pel que fa a la categoria masculina, el d’Irun ha travessat la línia d’arribada amb un crono d’1:02’21. La segona posició ha estat per a l’italià Manuel Moriconi, amb un 1:02’51, seguit per Alban Baudier, de Montpeller, qui ha finalitzat tercer amb una marca d’1:03’58.
El conseller d’Esports i Reactivació Econòmica del Comú d’Encamp, Nino Marot, ha comentat que «la valoració és molt positiva i tot s’ha desenvolupat molt bé”, afegint estar «molt satisfets pel retorn dels participants i dels establiments hotelers i de restauració”. Així, ha assegurat que “l’edició 2027 ja està garantida, ja s’hi ha començat a treballar, i estem segurs que aquests seran els primers 10 anys de molts de tenir Spartan a Encamp”.