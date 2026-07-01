L’Andorra Epic reunirà 520 ciclistes de 50 nacionalitats i prop de 40 equips UCI

L’Andorra Epic tornarà a situar el Principat entre les grans cites internacionals de la BTT amb una edició que reunirà 520 ciclistes distribuïts en 260 equips i prop de 40 equips professionals UCI, una de les participacions més nombroses del calendari. La prova, la qual se celebrarà una setmana abans de la Copa del Món de BTT de Pal Arinsal, comptarà amb un 98% de participants internacionals procedents de 50 països, entre els quals hi haurà figures residents a Andorra com Esteban Chaves i Louis Meintjes, els quals debutaran a la cursa, així com els andorrans Xavier Jové i Josep Maria Missé.
Més enllà de l’àmbit esportiu, l’organització calcula que l’esdeveniment atraurà prop de 1.500 persones, tenint en compte els participants i una mitjana de dos acompanyants per corredor durant vuit dies. Des de la prova es destaca que aquest volum de visitants suposa un important impacte econòmic per als allotjaments, la restauració i els proveïdors, alhora que reforça el posicionament d’Andorra com a destinació de referència del ciclisme de muntanya i la projecció internacional del territori.