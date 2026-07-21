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  • Editorial

Regular sí, però també supervisar

La decisió de no impulsar, per ara, canvis en la regulació del lloguer d’habitacions envia un missatge clar: l’Executiu considera que el marc legal vigent és suficient per ordenar aquesta modalitat d’accés a l’habitatge. Si aquesta és, efectivament, la conclusió dels estudis comparatius realitzats, convé valorar positivament que no es legisli per inèrcia ni sota la pressió del debat públic. Ara bé, donar per bona la normativa no pot equivaldre a desentendre’s de la realitat. El mercat de les habitacions continua sent una conseqüència directa de les dificultats d’accés a un habitatge complet i respon a una necessitat creixent de moltes persones. Per això, més enllà de validar l’encaix legal de plataformes com Habitacions.ad, cal mantenir una supervisió constant del sector, vetllar perquè la normativa es compleixi i garantir la transparència en les transaccions. El diàleg obert entre l’Administració i els operadors és una bona notícia. Però el veritable repte continua sent el mateix: ampliar l’oferta d’habitatge assequible perquè el lloguer d’una habitació sigui una opció lliure i no una obligació imposada per la manca d’alternatives.

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