Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • ANDBike completa així la segona edició del festival. | Comú de la Massana
El Periòdic d'Andorra
  • Esports
Ciclisme

L’ANDBike tanca la segona edició amb activitats familiars i reforça la Massana com a destinació ciclista de referència

Els més petits també van tenir el seu espai amb els dos pumptrucks, l'activitat del pintacares, el concurs de dibuix i el circuit d'habilitats

ANDBike abaixa el teló de la segona edició del festival en un últim dia amb activitats per a tota la família i opcions ciclistes per a tots els gustos. L’esdeveniment, amb presència en el Parc del Prat Gran i en la plaça dels Fontetes, ha tancat com a punt de trobada entre aficionats i expositors, que han pogut mostrar les últimes novetats dels seus catàlegs.

La jornada de tancament ha acollit també la Ebike Tour by Pic Negre. Una prova esportiva no competitiva que ha permès als participants descobrir el majestuós entorn natural de la Massana. Una oportunitat única per a gaudir de l’esport, la bona companyia i la passió per la eMTB.

En paral·lel, l’activitat al festival va seguir el programa amb puntualitat. Els visitants van poder conèixer les novetats de les marques expositores, que van ensenyar els seus productes i van poder conèixer les opinions directes dels assistents.

La jornada de tancament ha acollit també la Ebike Tour by Pic Negre. Una prova esportiva no competitiva que ha permès als participants descobrir l’entorn natural de la Massana

Els més petits també van tenir el seu espai amb els dos pumptrucks disponibles, l’activitat del pintacares, el concurs de dibuix i el circuit d’habilitats. A més, també es va organitzar una sessió de full bodi i es va amenitzar l’ambient al ritme de DJ Tite i del menjar de les foodtrucks.

ANDBike completa així la segona edició del festival. Un esdeveniment clau en l’estratègia de consolidar la Massana com a destinació ciclista, de posicionament del territori com a eix vertebrador del sector i com a inici de la temporada ciclista. El festival ha comptat amb un complet programa d’activitats per a tota la família, novetats de les marques expositores, ponències en l’escenari del Prat Gran, entre altres, que han marcat el compàs del festival durant els dos dies de ANDBike.

Comparteix
Notícies relacionades
Protegir els boscos és protegir el país
Ferit i traslladat en helicòpter a l’hospital un home després de caure del rocòdrom de Canillo fent escalada
La Massana assegura que l’heliport de la Caubella millorarà la convivència i respon a una «demanda històrica»

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Tom Pidcock corona el Coll de la Botella i s’endú la MoraBanc Clàssica després d’un final ajustat davant Carlos Verona
  • Esports
Isona Cuen i Ramon Montoto signen dues millors marques personals a la tercera jornada de la Comen Cup de Sèrbia
  • Esports
Hugo Solozábal, del Getafe B, a punt d’esdevenir nou fixatge de l’FC Andorra per a les següents dues temporades
Entrevistes esportives
Luismi Pinilla
Àrbitre
Marc Pujol
Exfutbolista
Àlex Serrano
Entrenador del Casa de Portugal

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu