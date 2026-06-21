L’ANDBike tanca la segona edició amb activitats familiars i reforça la Massana com a destinació ciclista de referència

ANDBike abaixa el teló de la segona edició del festival en un últim dia amb activitats per a tota la família i opcions ciclistes per a tots els gustos. L’esdeveniment, amb presència en el Parc del Prat Gran i en la plaça dels Fontetes, ha tancat com a punt de trobada entre aficionats i expositors, que han pogut mostrar les últimes novetats dels seus catàlegs.
La jornada de tancament ha acollit també la Ebike Tour by Pic Negre. Una prova esportiva no competitiva que ha permès als participants descobrir el majestuós entorn natural de la Massana. Una oportunitat única per a gaudir de l’esport, la bona companyia i la passió per la eMTB.
En paral·lel, l’activitat al festival va seguir el programa amb puntualitat. Els visitants van poder conèixer les novetats de les marques expositores, que van ensenyar els seus productes i van poder conèixer les opinions directes dels assistents.
La jornada de tancament ha acollit també la Ebike Tour by Pic Negre. Una prova esportiva no competitiva que ha permès als participants descobrir l’entorn natural de la Massana
Els més petits també van tenir el seu espai amb els dos pumptrucks disponibles, l’activitat del pintacares, el concurs de dibuix i el circuit d’habilitats. A més, també es va organitzar una sessió de full bodi i es va amenitzar l’ambient al ritme de DJ Tite i del menjar de les foodtrucks.
ANDBike completa així la segona edició del festival. Un esdeveniment clau en l’estratègia de consolidar la Massana com a destinació ciclista, de posicionament del territori com a eix vertebrador del sector i com a inici de la temporada ciclista. El festival ha comptat amb un complet programa d’activitats per a tota la família, novetats de les marques expositores, ponències en l’escenari del Prat Gran, entre altres, que han marcat el compàs del festival durant els dos dies de ANDBike.