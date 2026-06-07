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El Periòdic d'Andorra
Golf

La setena edició del Trofeu Miguel Capo Mateu acull una quarantena d’infants d’entre 5 i 12 anys

Tots els menuts, cal destacar, són de l'escola de golf d'Ordino, i han estat sota la supervisió del seu professor, Gonzalo Mendoza

Aquest cap de setmana ha tingut lloc la setena edició del Trofeu Miguel Capo Mateu, una cita que ha acollit una quarantena d’infants d’entre 5 i 12 anys i ha clos amb Roger Basconte com a guanyador. Tots els menuts, cal destacar, són de l’escola de golf d’Ordino, i van estar sota la supervisió del seu professor, Gonzalo Mendoza. A la prova, en la qual cada nen i nena va rebre premis, també hi va ser present la presidenta de l’associació de Pitch&Putt d’Andorra, Mònica Menéndez, i el professor Yuste Monzón. També va prendre part Andbank i Brigitte Attar, patrocinadora d’aquest certamen anual.

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