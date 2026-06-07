La setena edició del Trofeu Miguel Capo Mateu acull una quarantena d’infants d’entre 5 i 12 anys

Aquest cap de setmana ha tingut lloc la setena edició del Trofeu Miguel Capo Mateu, una cita que ha acollit una quarantena d’infants d’entre 5 i 12 anys i ha clos amb Roger Basconte com a guanyador. Tots els menuts, cal destacar, són de l’escola de golf d’Ordino, i van estar sota la supervisió del seu professor, Gonzalo Mendoza. A la prova, en la qual cada nen i nena va rebre premis, també hi va ser present la presidenta de l’associació de Pitch&Putt d’Andorra, Mònica Menéndez, i el professor Yuste Monzón. També va prendre part Andbank i Brigitte Attar, patrocinadora d’aquest certamen anual.