La sub21 tanca contra Eslovàquia, al Nacional, una fase de classificació històrica en què ja suma vuit punts

La selecció sub21 posarà aquest dimarts (19.00 hores) el punt final a la fase de classificació de l’Eurocopa rebent Eslovàquia a l’Estadi Nacional. Cal esmentar que Andorra arriba a la darrera jornada en quarta posició del grup D amb vuit punts, fruit de dues victòries, dos empats i cinc derrotes. Tot plegat, després d’haver encadenat dos empats consecutius: l’1-1 davant Anglaterra del passat mes de març i el 0-0 contra Moldàvia de divendres.
Així, el combinat d’Eloy Casals intentarà tancar la fase amb un resultat positiu davant una Eslovàquia que ocupa la tercera plaça amb 17 punts, empatada amb Irlanda, i que ve d’aconseguir un empat sense gols al camp d’Anglaterra. El precedent entre tots dos conjunts en aquesta mateixa fase es remunta al setembre del 2025, quan els eslovacs es van imposar per 3-0 a Skalica.