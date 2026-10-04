La selecció cau de nou contra Malta, aquesta vegada per la mínima amb un gol de Teuma a l’inici de la segona part

La selecció absoluta ha encaixat aquesta tarda la segona derrota en tres partits de la Nations League després de caure per la mínima contra Malta (1-0) al National Stadium de Ta’ Qali. Després d’una primera meitat sense gols, Teddy Teuma ha desequilibrat el duel a l’inici de la represa i la diana ha acabat sent suficient perquè els maltesos sumessin els tres punts. El combinat de Koldo Álvarez de Eulate no ha pogut trobar la resposta necessària per rescatar un resultat positiu i es queda momentàniament al Grup 1 de la Lliga D amb un punt, l’aconseguit amb l’empat sense gols a Gibraltar.
Val a dir que el resultat d’aquesta tarda suposa la segona derrota dels tricolor contra Malta en aquesta edició, després que el conjunt mediterrani ja s’imposés per 1-2 al Nou Estadi de la FAF en l’estrena de la competició, en un duel en què Guillaume López va avançar els pirenaics abans que Irvin Cardona i el mateix Teuma capgiressin el marcador. Així, Andorra encara no coneix la victòria després de tres compromisos, amb un empat i dues derrotes, i la cercarà al novembre davant Gibraltar per tancar la lligueta.