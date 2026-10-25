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  • Verdú, avui a Sölden. | Christophe Pallot / Agence Zoom
Pol Forcada Quevedo
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Esquí alpí

Una errada al tram final deixa Joan Verdú fora de la segona mànega en el debut a la Copa del Món de Sölden

L'esquiador acaba 35è, a només 14 centèsimes del tall, després de perdre velocitat quan estava marcant temps per situar-se entre els millors

Joan Verdú ha començat la temporada de gegant amb una 35a posició a la Copa del Món de Sölden (Àustria), un resultat que l’ha deixat fora de la segona mànega per només 14 centèsimes. L’andorrà, qui sortia amb el dorsal 25, ha completat el recorregut en 54,17 segons, a 1,77 del millor registre, aconseguit pel brasiler Lucas Pinheiro Braathen (52,40). El tall per accedir a la segona baixada l’ha establert l’alemany Anton Grammel, amb un temps de 54,03 segons.

La cursa ha estat condicionada pel vent, la qual ha obligat els organitzadors a traslladar la sortida fins al punt de reserva i reduir el recorregut a menys d’un minut. Així, Verdú ha començat amb bon ritme i, després dels dos primers sectors, marcava temps que el situaven entre els 15 millors. Tanmateix, una errada a la zona plana del tram final li ha fet perdre velocitat i les opcions de classificar-se per a la segona mànega.

«He comès un grandíssim error que m’ha deixat completament parat a la part baixa […] Ens quedem amb la part bona, que és que estic esquiant molt a gust i molt bé» – Joan Verdú

«La meva baixada estava sent bona, amb bons temps per posar-me amb una bona posició per la segona. He esquiat bé sense prendre massa risc», ha mencionat el tricolor, visiblement decebut pel desenllaç. L’esquiador ha reconegut que «he comès un grandíssim error que m’ha deixat completament parat a la part baixa» i ha lamentat que «és un error imperdonable en aquesta zona, la qual no dona marge d’error». Malgrat tot, ha volgut destacar les sensacions positives: «Ens quedem amb la part bona, que és que estic esquiant molt a gust i molt bé».

Després d’aquest debut, Verdú tornarà a competir a la Copa del Món el pròxim 29 de novembre a Copper Mountain, als Estats Units. El calendari continuarà a Beaver Creek el 6 de desembre, abans de les cites europees de Val-d’Isère, el 12 de desembre, i Alta Badia, el 20 de desembre.

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