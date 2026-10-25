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  • Carles Manso i Jaume Nogués, durant un entrenament a Encamp. | @FCANDORRA
Pol Forcada Quevedo
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Manso demana més verticalitat a l’FC Andorra per superar el Burgos, un dels rivals més incòmodes de la categoria

El tècnic afronta el duel amb les baixes de Diego Alende i Marc Domènech i veu en Juan Sebastián una alternativa per reforçar la línia defensiva

L’entrenador de l’FC Andorra, Carles Manso, ha assegurat que l’equip afronta el duel de demà contra el Burgos (20.30 hores) amb la voluntat de recuperar les bones sensacions després de la derrota a Girona. El tècnic ha comentat que han aprofitat la setmana per treballar aspectes individuals i corregir algunes mancances ofensives. «Creiem que hi ha un creixement de l’equip en l’últim mes i això és amb el que ens hem de quedar», ha afirmat, tot insistint en la necessitat de ser més verticals i aprofitar millor les situacions d’avantatge.

En aquest sentit, el de Terrassa ha reconegut que el vestidor tricolor ha de transformar la possessió en ocasions de gol. «Sembla que aconseguirem gol només per passar-nos la pilota, per ser molt bonics, per ser dominadors, per viure a camp rival», ha apuntat. Pel que fa a les baixes de Diego Alende i Marc Domènech, el míster les considera una oportunitat per donar protagonisme a altres futbolistes, amb Juan Sebastián com una de les alternatives per reforçar la defensa. També ha explicat que ‘Bomba’ ha treballat parcialment amb el grup i que la seva disponibilitat dependrà de l’últim entrenament.

Finalment, Manso ha advertit de la dificultat del Burgos, un rival que ha definit com «un equip pràcticament dels més incòmodes de la categoria», destacant-ne la solidesa defensiva, la intensitat i la verticalitat ofensiva. «És un conjunt que, a nivell de duels, a nivell d’intensitat, no et dona cap treva», ha remarcat. Per superar-lo, considera imprescindible sortir ràpidament de la pressió rival i evitar que els castellans puguin replegar-se en un bloc baix, una situació que complicaria les opcions ofensives dels pirenaics.

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