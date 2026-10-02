Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Yedid Santaella, davant Ivan Graminschii durant el duel. | FAF
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Futbol - Cita continental

Andorra i Moldàvia signen les taules en un duel sense gols ni gairebé ocasions abans de l’últim repte de la sub21 (0-0)

Els d'Eloy Casals es mostren solvents al darrere, però els falta profunditat per superar una selecció moldava que tampoc inquieta a Marc de Castro

La selecció sub21 ha sumat un punt més en la fase de classificació per a l’Eurocopa després d’empatar sense gols contra Moldàvia en un partit marcat per la igualtat, el plantejament tàctic i la manca d’ocasions. Els d’Eloy Casals han portat la iniciativa durant bona part de la primera meitat i s’han mostrat molt solvents defensivament, però els ha faltat profunditat per transformar el domini en perill. Tampoc els visitants han aconseguit desequilibrar un duel amb comptades rematades que ha deixat els pirenaics a les portes de tancar aquesta fase, dimarts vinent contra Eslovàquia.

Els tricolor han començat el matx amb personalitat, en una primera meitat marcada inicialment per una possessió repartida i en què han signat la primera rematada abans d’arribar als cinc minuts. Amb el pas d’aquests, han anat assumint la iniciativa i han tornat a apropar-se als dominis moldaus, tot i que sense trobar porteria. Ara bé, han estat especialment encertats i solvents en defensa, neutralitzant les poques aproximacions dels visitants per, posteriorment, intentar sortir amb la pilota jugada i generar perill principalment a través de centrades laterals.

Iván Domínguez, amb l’esfèrica durant el partit. | FAF

El guió ha canviat durant els darrers 10 minuts, quan els visitants s’han fet amb l’esfèrica i han passat a dur la iniciativa, però sense traduir-la en ocasions. De fet, han marxat al descans sense haver efectuat cap rematada, tancant una primera meitat insípida i sense oportunitats clares per a cap dels dos combinats.

A la tornada dels vestidors, els de Serghei Cebotari han sortit més endollats i han gaudit de la primera acció a la sortida d’un córner que Daniel Tonica, central del filial del Torí italià, no ha arribat a rematar bé perquè posteriorment Marc de Castro aturés en dos temps (53′). Albert Bisbal ha volgut replicar després amb un tir llunyà que ha sortit fora (57′). De nou en un joc espès de camp a camp, només s’ha vist una altra rematada que ha sortit per sobre la porteria de Roman Dumenco abans del xiulet final.

La selecció sub21 afronta contra Moldàvia el primer dels dos últims duels de la fase de classificació de l’Eurocopa

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Prevenir abans que reparar
Els educadors socials reclamen ser presents des de l’escola bressol per no haver d’«apagar el foc» a l’adolescència
El SIB A-118 ‘arrenca’ a Govern un reconeixement salarial de l’1,67% anual en el nou pla de carrera dels bombers

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 20/09/2026
  • 20:00
  • Estadi Nacional

Inter Escaldes

3

Ranger's

0

  • 20/09/2026
  • 17:00
  • Estadi Nacional

Casa de Portugal

0

Atlètic Escaldes

3

  • 20/09/2026
  • 14:00
  • Estadi Nacional

Esperança

4

FC Ordino

0

  • 20/09/2026
  • 11:00
  • Estadi Nacional

Sporting Escaldes

1

FC Santa Coloma

5

  • 19/09/2026
  • 20:30
  • CE de la FAF

Carroi

2

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
La FAF dona la raó a l’Inter d’Escaldes en la impugnació del matx davant l’Esperança per alineació indeguda
  • Esports
Žan Tabak reclama un pas endavant al MoraBanc per competir contra el Joventut: «Hem d’igualar el nivell físic»
  • Esports
Carles Manso aposta per mantenir la versió més competitiva de l’FC Andorra a Sabadell: «Esperem una guerra»
Entrevistes esportives
Berta Miquel
Gimnasta rítmica
Felip Ortiz
Entrenador de l’Inter d’Escaldes
Charles Ojalvo
Subdirector general d’Unipublic

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu