Andorra i Moldàvia signen les taules en un duel sense gols ni gairebé ocasions abans de l’últim repte de la sub21 (0-0)

La selecció sub21 ha sumat un punt més en la fase de classificació per a l’Eurocopa després d’empatar sense gols contra Moldàvia en un partit marcat per la igualtat, el plantejament tàctic i la manca d’ocasions. Els d’Eloy Casals han portat la iniciativa durant bona part de la primera meitat i s’han mostrat molt solvents defensivament, però els ha faltat profunditat per transformar el domini en perill. Tampoc els visitants han aconseguit desequilibrar un duel amb comptades rematades que ha deixat els pirenaics a les portes de tancar aquesta fase, dimarts vinent contra Eslovàquia.
Els tricolor han començat el matx amb personalitat, en una primera meitat marcada inicialment per una possessió repartida i en què han signat la primera rematada abans d’arribar als cinc minuts. Amb el pas d’aquests, han anat assumint la iniciativa i han tornat a apropar-se als dominis moldaus, tot i que sense trobar porteria. Ara bé, han estat especialment encertats i solvents en defensa, neutralitzant les poques aproximacions dels visitants per, posteriorment, intentar sortir amb la pilota jugada i generar perill principalment a través de centrades laterals.
El guió ha canviat durant els darrers 10 minuts, quan els visitants s’han fet amb l’esfèrica i han passat a dur la iniciativa, però sense traduir-la en ocasions. De fet, han marxat al descans sense haver efectuat cap rematada, tancant una primera meitat insípida i sense oportunitats clares per a cap dels dos combinats.
A la tornada dels vestidors, els de Serghei Cebotari han sortit més endollats i han gaudit de la primera acció a la sortida d’un córner que Daniel Tonica, central del filial del Torí italià, no ha arribat a rematar bé perquè posteriorment Marc de Castro aturés en dos temps (53′). Albert Bisbal ha volgut replicar després amb un tir llunyà que ha sortit fora (57′). De nou en un joc espès de camp a camp, només s’ha vist una altra rematada que ha sortit per sobre la porteria de Roman Dumenco abans del xiulet final.