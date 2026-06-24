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Bàsquet

La selecció masculina de bàsquet suma la primera victòria a l’Europeu de Petits Estats davant San Marino (79-99)

Leo López ha estat el pirenaic amb millor valoració per convertir-se en l'MVP, mentre que Sergi Serrato ha estat qui ha signat més punts, 29

La segona jornada de l’Europeu de Petits Estats ha clos amb el primer triomf de la selecció masculina de bàsquet. Ha estat davant San Marino, combinat que ahir també va caure contra Gibraltar, per 79-99. Tot i que els tricolor han iniciat perdent, cloent el primer quart amb un 27-22, amb ben poc han capgirat la situació per tancar un grandíssim segon periple amb un 19-36.

Així, els de Cristian Vegas no han perdut pistonada i ja no han perdut l’avantatge. De fet, l’han anat incrementant. El tercer quart ha clos amb un 19-25 i el darrer amb un 14-16. Leo López ha estat el pirenaic amb millor valoració (30), la qual li ha valgut per ser l’MVP del matx. Quant a puntuació, Sergi Serrato ha signat la més alta, amb 29 punts, a més de set assistències. La selecció nacional s’enfrontarà demà (19.00 hores) a l’amfitriona, Gibraltar.

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