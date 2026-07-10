La pista Avet de Grandvalira rep la inspecció de la FIS per a la Copa del Món femenina que tindrà lloc el març vinent

La Federació Internacional d’Esquí (FIS) ha inspeccionat aquest divendres la pista Avet de Grandvalira per acabar de definir els aspectes tècnics i organitzatius de la Copa del Món femenina d’esquí alpí que se celebrarà el 6 i 7 de març de l’any vinent. En aquesta ocasió, l’acció es traslladarà a Soldeu amb les proves tècniques d’eslàlom gegant i eslàlom.
La visita ha estat encapçalada pel director esportiu de l’esdeveniment, Santi López, qui ha rebut el director del circuit femení de la Copa del Món de la FIS, Peter Gerdol. En aquest sentit, durant la jornada s’han revisat sobre el terreny les diferents operatives de la competició, s’han validat els punts de sortida de les curses i s’han tractat els compromisos entre la FIS i el comitè organitzador.
López ha valorat molt positivament la trobada i ha destacat que «aquesta inspecció és el moment en què acabem de definir tots els detalls de l’escenari de competició i reforcem el treball conjunt amb la FIS per garantir el millor esdeveniment possible». Per la seva banda, Gerdol ha assegurat que «sempre és una satisfacció tornar a Soldeu. La pista Avet és un molt bon escenari per al circuit femení i estic convençut que tornarà a oferir unes grans curses».