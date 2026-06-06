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El Periòdic d'Andorra
Ciclisme

La Molina corona els nous campions d’Andorra en la modalitat d’XCO

Xavi Jové, en categoria elit; Roger Turné, en categoria sub23; Arnau Postigo en categoria júnior, i Joan Elsen, en categoria màster 60

Aquest cap de setmana, el Bike Show de La Molina ha coronat a Xavi Jové, en categoria elit; Roger Turné, en categoria sub23; Arnau Postigo en categoria júnior, i Joan Elsen, en categoria màster 60, com a nous campions d’Andorra de BTT en la modalitat d’XCO. En un circuit on també es disputava la Copa Catalana Internacional, amb una graella de participants de molt nivell en totes les categories, els andorrans han lluitat pel títol nacional en totes les categories.

Amb tot, Jové es va fer un cinquè lloc amb un temps d’1:22’39.94. Per la seva part, Turné va aconseguir la primera posició de la categoria sub23 i segon de la general, amb un temps d’1:17’50.27, pujant el podi tant per aquesta primera posició de la prova de la categoria sub23 com per la segona de la general. A més, també per la classificació final de la Copa Catalana, en la qual va assolir la primera plaça sub23.

En la categoria júnior, Postigo va aconseguir el títol nacional aturant el crono en un 1:07’30.86, mentre que Elsen, màster 60, va aconseguir el títol nacional en aturar el crono en un 49’07.99 per ser quart de la general de la seva categoria.

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