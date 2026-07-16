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El Periòdic d'Andorra
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Ciclisme

La Jorma Volta als Ports d’Andorra reunirà més de 700 ciclistes procedents de 17 països en la seva 49a edició

Manté el format que tan bona acollida ha tingut, amb cinc recorreguts per a tots els nivells des d'una única ascensió fins al repte dels cinc ports

El Principat tornarà a respirar ciclisme aquest cap de setmana amb la celebració de la 49a edició de la Jorma Volta als Ports d’Andorra, una de les marxes cicloturistes més veteranes i prestigioses dels Pirineus que enguany reunirà més de 700 participants procedents de 17 nacionalitats. En detall, els participants nacionals suposen el 14,5% del total.

La prova manté el format que tan bona acollida ha tingut durant les darreres edicions, amb cinc recorreguts adaptats a tots els nivells des d’una única ascensió fins al gran repte dels cinc ports. Així, els participants afrontaran alguns dels colls més emblemàtics com són la Coma d’Arcalís, el Coll d’Ordino, la Collada de Beixalís, el Port de Cabús i l’Alt de la Comella. Les sortides tindran lloc des de la Plaça de les Fontetes massanenca, mentre que totes les arribades estaran ubicades al Parc Central d’Andorra la Vella.

Cap de setmana ciclista

L’activitat començarà demà divendres amb el Jorma Bike Experience, en el qual els participants podran provar les noves bicicletes Specialized abans de gaudir una visita guiada al Bici Lab. Dissabte al matí serà el torn del Social Ride Assos Colletive 13, una pedalada oberta fins a Sorteny amb la participació de diversos ciclistes professionals residents a Andorra. A la tarda, la Plaça de les Fontetes acollirà el ‘Village’ oficial, amb la recollida de dorsals, una quinzena d’expositors, música en directe, promocions dels patrocinadors i sortejos oberts als visitants durant tota la jornada. I l’endemà, la cita esportiva donarà el tret de sortida.

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Ciclista

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