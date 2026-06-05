La Federació Internacional de Tennis visita Andorra per conèixer de prop el desenvolupament d’aquest esport

La Federació Andorrana de Tennis (FAT) ha rebut aquesta setmana la visita d’Olha Lazarchuk, ‘Development Officer’ de la Federació Internacional de Tennis (ITF) per a Europa, en una estada de treball destinada a conèixer de primera mà la realitat d’aquest esport al Principat. Així, durant dos dies, Lazarchuk ha visitat diferents clubs i instal·lacions per conèixer com està estructurada la FAT, els recursos dels quals disposa i la tasca que es desenvolupa diàriament per promoure l’esport.
Amb tot, la responsable de desenvolupament de la ITF per a Europa ha recorregut la Victory Tennis Academy, el Princiesport i les instal·lacions d’Encamp, alhora que ha mantingut diverses reunions de treball amb representants de la federació. Aquestes trobades, han citat, han servit per compartir experiències i analitzar possibles eines, programes i línies de suport que la ITF posa a disposició de les federacions nacionals.
A més, la visita ha permès aprofundir en el coneixement de les necessitats i particularitats del tennis andorrà, amb l’objectiu de continuar treballant conjuntament en el desenvolupament de l’esport al país i aprofitar les oportunitats que ofereixen els programes de la Federació Internacional de Tennis.