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  • Olha Lazarchuk, amb diferents membres de la FAT. | FAT
El Periòdic d'Andorra
Tennis

La Federació Internacional de Tennis visita Andorra per conèixer de prop el desenvolupament d’aquest esport

Ho fa de la mà de la 'Development Officer' per a Europa, Olha Lazarchuk, qui reconeix diferents instal·lacions i manté diverses reunions de treball

La Federació Andorrana de Tennis (FAT) ha rebut aquesta setmana la visita d’Olha Lazarchuk, ‘Development Officer’ de la Federació Internacional de Tennis (ITF) per a Europa, en una estada de treball destinada a conèixer de primera mà la realitat d’aquest esport al Principat. Així, durant dos dies, Lazarchuk ha visitat diferents clubs i instal·lacions per conèixer com està estructurada la FAT, els recursos dels quals disposa i la tasca que es desenvolupa diàriament per promoure l’esport.

Amb tot, la responsable de desenvolupament de la ITF per a Europa ha recorregut la Victory Tennis Academy, el Princiesport i les instal·lacions d’Encamp, alhora que ha mantingut diverses reunions de treball amb representants de la federació. Aquestes trobades, han citat, han servit per compartir experiències i analitzar possibles eines, programes i línies de suport que la ITF posa a disposició de les federacions nacionals.

A més, la visita ha permès aprofundir en el coneixement de les necessitats i particularitats del tennis andorrà, amb l’objectiu de continuar treballant conjuntament en el desenvolupament de l’esport al país i aprofitar les oportunitats que ofereixen els programes de la Federació Internacional de Tennis.

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