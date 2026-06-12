La FAN vol aprofitar l’efecte dels Jocs dels Petits Estats per captar més federats i reforçar la base de la natació

La Federació Andorrana de Natació (FAN) vol aprofitar l’impuls generat pels èxits assolits als Jocs dels Petits Estats d’Andorra per continuar ampliant la seva base social i incrementar el nombre de federats. Aquest és un dels principals objectius que s’ha marcat l’entitat de cara als pròxims anys, tal com ha exposat el seu president, Joan Clotet, durant l’assemblea general celebrada dijous per aprovar els comptes corresponents a l’exercici 2025.
L’assemblea ha donat llum verda per unanimitat tant a la gestió de la junta directiva com als comptes de l’any passat i al pressupost previst per al 2026. Una trobada que també ha servit per definir les línies estratègiques de futur després d’un exercici especialment positiu per a la natació andorrana, marcat pels resultats obtinguts pels nedadors del país als Jocs dels Petits Estats.
En aquest context, Clotet ha destacat la voluntat de continuar fent créixer la federació i consolidar el treball de promoció de la disciplina. «Un any més hem continuat creixent en fitxes federatives, en activitats que duem a terme i en l’impacte que tenim entre els joves que cada cop més aposten per la natació», ha assenyalat el president de la FAN.
Els representants de la natació andorrana avalen la feina de la junta durant un any marcat pels Jocs dels Petits Estats
L’objectiu de la federació passa ara per aprofitar la visibilitat assolida en les darreres cites internacionals per continuar atraient nous practicants i reforçar la presència de la natació entre els més joves. En aquest sentit, Clotet ha remarcat la importància del paper dels clubs en aquest creixement i ha agraït el suport rebut per part de l’assemblea. «Hem de continuar donant suport als clubs i a la tasca que aquests fan perquè la natació continuï creixent», ha afirmat.
Pel que fa als reptes esportius, el 2026 estarà marcat per les grans competicions internacionals, amb el Mundial i l’Europeu com a principals objectius dels nedadors més destacats del país. Paral·lelament, la federació treballa per ampliar el programa Esport-Estudi, reforçar les estructures de base i mantenir la participació dels joves esportistes en competicions catalanes i espanyoles per garantir-ne la progressió.
La mirada també està posada en les cites de futur, especialment en els Jocs dels Petits Estats de Mònaco 2027, així com en la consolidació de nous projectes dins de la federació, com la secció de waterpolo, que continua avançant amb l’objectiu de guanyar pes dins de la natació andorrana.