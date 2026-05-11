Els Jocs dels Petits Estats de Mònaco de l’any vinent incorporaran el golf mentre el bàsquet quedarà fora del calendari

El Comitè Olímpic Andorrà (COA) ha confirmat, després de la reunió celebrada el passat cap de setmana a Mònaco, diverses modificacions de cara als pròxims Jocs dels Petits Estats, els quals se celebraran l’any vinent precisament al microestat. Entre els principals canvis, destaca la modificació de les dates. La competició es durà a terme del 17 al 22 de maig i no del 3 al 8, tal com estava previst en un inici, un canvi de dates que obligarà a adaptar els horaris i la planificació de les diferents competicions.
Una altra novetat important és el canvi de disciplines esportives. Així, el golf s’incorporarà als Jocs de Mònaco, mentre que el bàsquet quedarà fora. D’altra banda, els dies 12 i 13 de juny se celebrarà l’assemblea general del Comitè Olímpic Europeu i es continuaran tractant aspectes organitzatius, logístics i esportius relacionats amb la cita internacional.