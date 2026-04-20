La FAN impulsa un programa amb Granada per millorar la preparació dels nedadors amb vista als Jocs Olímpics

Kevin Teixeira, Patrick Pellegrina i Biel Cuen seran els primers nedadors a participar en un programa d’entrenament especialitzat a Granada centrat en la millora de la biomecànica. Aquesta iniciativa es desenvoluparà en col·laboració amb el Granada Aquatics Lab, centre vinculat a la Universitat de Granada especialitzat en aquest àmbit.
La Federació Andorrana de Natació (FAN), amb el suport d’Andbank, posa en marxa aquest projecte amb l’objectiu de reforçar la preparació dels seus esportistes dins del cicle olímpic actual. El programa representa un pas endavant en els recursos tècnics disponibles per als nedadors del país.
“És un projecte a tres anys vista que posa a disposició dels nedadors una infraestructura tècnica que no s’havia tingut fins ara” – Joan Clotet
El director tècnic de la FAN, Alfonso Maltrana, ha destacat que petites millores poden tenir un gran impacte en el rendiment. “Si aconseguim millorar un 1% el temps ja és tot un èxit”, ha assenyalat. Per la seva banda, el president de la federació, Joan Clotet, ha explicat que el projecte s’ha concebut amb una visió a mig termini. “És un projecte a tres anys vista que posa a disposició dels nedadors una infraestructura tècnica que no s’havia tingut fins ara”, ha afirmat.
Des d’Andbank, la directora de banca país, Maria Suárez, ha remarcat el suport de l’entitat al desenvolupament esportiu. “Busquem que tinguin les millors condicions possibles per representar Andorra”, ha indicat. La iniciativa tindrà continuïtat durant el 2027 i els primers mesos del 2028, amb la voluntat de consolidar la preparació dels nedadors de cara als Jocs Olímpics de Los Angeles.