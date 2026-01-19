Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Els nedadors de la Federació Andorrana de Natació (FAN) en el Campionat de Catalunya d’Hivern Màster celebrat a Manresa. | FAN
El Periòdic d'Andorra
Natació

Els nedadors màsters de la FAN sumen 13 medalles al Campionat de Catalunya d’Hivern disputat a Manresa

Eszter Abraham lidera el medaller andorrà, amb podis també per a Luis Espinosa, Jorge Martínez, Estela Montejo, Ayça Aydin i Carolina Cuen

Els nedadors màsters de la Federació Andorrana de Natació (FAN) han completat una destacada participació en el Campionat de Catalunya d’Hivern Màster, disputat aquest cap de setmana a Manresa, amb un balanç molt positiu amb un resultat de 13 medalles al podi català.

En categoria masculina, Luis Espinosa va pujar al segon esglaó del podi amb una medalla de plata als 50 metres braça en la categoria 45+. Per la seva banda, Jorge Martínez Romero va completar una actuació sòlida, sumant diverses medalles de bronze en proves d’esquena i estils dins la categoria 55+.

Pel que fa a la categoria femenina, Eszter Abraham va ser una de les grans protagonistes en imposar-se als 400 metres lliures (50+), a més d’aconseguir el bronze als 200 metres esquena de la mateixa categoria. Estela Montejo va signar una gran actuació amb diverses medalles en proves de braça i esquena en categoria 50+, mentre que Ayça Aydin va destacar en les disciplines de papallona i braça en categoria 35+, amb presència també al podi. A més, Carolina Cuen va sumar una medalla de bronze als 100 metres esquena en la categoria 55+.

Eszter Abraham va ser una de les grans protagonistes en imposar-se als 400 metres lliures (50+), a més d’aconseguir el bronze als 200 metres esquena de la mateixa categoria

Més enllà de les medalles aconseguides, des del cos tècnic s’ha volgut remarcar especialment l’excel·lent ambient viscut durant el campionat. La cohesió de grup, l’actitud molt positiva mostrada a la piscina i l’evolució favorable de les marques reflecteixen el bon moment de l’equip en aquest tram de la temporada, amb l’objectiu clar de continuar progressant i arribar en el millor estat competitiu als campionats d’estiu.

Comparteix
Notícies relacionades
Castillo manté que la incertesa de l’entrada en vigor de l’Entry/Exit força la sortida d’uns 200 treballadors peruans
Pere Augé Jr inaugurarà El Teler Daurat amb una entrevista sobre Circles House Andorra i coliving boutique
Manso es mostra molt autocrític tot i la victòria a domicili davant el Mirandés: “Hem deixat de ser nosaltres”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Moreno acaba cinquena al super gegant de St. Anton signant el millor resultat de la seva carrera a la Copa d’Europa
  • Esports
El Handbol Club Serradells troba el premi a l’últim tram i tancat el duel amb un 24-26 contra el Claret
  • Esports
Gina del Rio entra al top30 amb una meritòria 27a posició als 10 km clàssics de la Copa del Món d’Oberhof
Publicitat
Entrevistes esportives
Erik Faura
PILOT G2 (GSÈRIES)
Albert Llovera
Pilot andorrà
John Smörg
Pilot amb llicència andorrana
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu