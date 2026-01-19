Els nedadors màsters de la FAN sumen 13 medalles al Campionat de Catalunya d’Hivern disputat a Manresa

Els nedadors màsters de la Federació Andorrana de Natació (FAN) han completat una destacada participació en el Campionat de Catalunya d’Hivern Màster, disputat aquest cap de setmana a Manresa, amb un balanç molt positiu amb un resultat de 13 medalles al podi català.
En categoria masculina, Luis Espinosa va pujar al segon esglaó del podi amb una medalla de plata als 50 metres braça en la categoria 45+. Per la seva banda, Jorge Martínez Romero va completar una actuació sòlida, sumant diverses medalles de bronze en proves d’esquena i estils dins la categoria 55+.
Pel que fa a la categoria femenina, Eszter Abraham va ser una de les grans protagonistes en imposar-se als 400 metres lliures (50+), a més d’aconseguir el bronze als 200 metres esquena de la mateixa categoria. Estela Montejo va signar una gran actuació amb diverses medalles en proves de braça i esquena en categoria 50+, mentre que Ayça Aydin va destacar en les disciplines de papallona i braça en categoria 35+, amb presència també al podi. A més, Carolina Cuen va sumar una medalla de bronze als 100 metres esquena en la categoria 55+.
Més enllà de les medalles aconseguides, des del cos tècnic s’ha volgut remarcar especialment l’excel·lent ambient viscut durant el campionat. La cohesió de grup, l’actitud molt positiva mostrada a la piscina i l’evolució favorable de les marques reflecteixen el bon moment de l’equip en aquest tram de la temporada, amb l’objectiu clar de continuar progressant i arribar en el millor estat competitiu als campionats d’estiu.