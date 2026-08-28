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  • Kostas Kostadinov, el passat curs amb el MoraBanc. | MoraBanc Andorra
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Bàsquet - Mercat de fixatges

Kostas Kostadinov no acaba a la NCAA i jugarà cedit al Coretec Oostende de la BNXT League fins a final de temporada

"La cessió respon a la voluntat de trobar la millor opció esportiva per continuar afavorint el creixement del jugador", citen des del MoraBanc

Ho tenia tot enllestit i, fins i tot, va ser anunciat i es va estar entrenant amb el Mississipi State Bulldogs de la Southeastern Conference de la National Collegiate Athletic Association (NCAA) americana, però finalment no hi jugarà. Així, Kostas Kostadinov, amb contracte fins al 2028 amb el MoraBanc Andorra, competirà aquesta temporada cedit al Coretec Oostende belga de la BNXT League (lliga binacional de Bèlgica i els Països Baixos).

«La cessió respon a la voluntat de trobar la millor opció esportiva per continuar afavorint el creixement del jugador», han citat des de l’entitat tricolor, apuntant també que l’Oostende és un club amb una clara aposta «pel desenvolupament i la participació de jugadors joves». Tot plegat, un context que permetrà l’aler pivot búlgar «continuar sumant minuts, experiència i protagonisme en el seu joc» després de no acabar de convèncer Žan Tabak.

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