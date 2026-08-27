El novè Trofeu Escaldes-Engordany entre el MoraBanc i el Burgos s’anul·la per falta d’efectius d’aquest darrer

El novè Trofeu Escaldes-Engordany que havia d’enfrontar el MoraBanc Andorra i el San Pablo Burgos el pròxim 2 de setembre (20.00 hores) al pavelló del Prat Gran finalment no es podrà disputar. Els diferents problemes físics que afecten alguns jugadors del primer equip burgalès, sumats a les absències dels membres de la plantilla que es troben competint amb les seves seleccions durant la finestra FIBA, impedeixen el conjunt espanyol afrontar el partit amb prou garanties. Es tracta d’una circumstància aliena al MoraBanc i al Comú d’Escaldes-Engordany, organitzadors de la cita, la qual «obliga a cancel·lar la cita prevista dins del calendari de pretemporada del conjunt tricolor», han esmentat en un comunicat.
Pel que fa a les persones que ja havien adquirit una entrada, el club tricolor procedirà al reemborsament íntegre de l’import. En aquest sentit, les entrades adquirides a través del seu web seran reemborsades automàticament mitjançant el mateix mètode de pagament utilitzat en el moment de la compra. Així, no serà necessari realitzar cap gestió per sol·licitar la devolució, la qual es farà efectiva, com a màxim, a principis de la setmana vinent.
En el cas de les entrades adquirides presencialment a les oficines del club, sigui en efectiu o mitjançant TPV, les persones compradores podran gestionar-ne la devolució a les mateixes oficines o posant-se en contacte amb el club a través del correu electrònic secretaria@bca.ad.