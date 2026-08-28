Mònica Doria, a punt per a la Copa del Món de París a Vaires-sur-Marne, canal on es va proclamar campiona d’Europa

Mònica Doria ha posat rumb a Vaires-sur-Marne, on afrontarà els darrers entrenaments abans de la Copa del Món de París que se celebrarà entre el 3 i el 5 de setembre. La tricolor hi arriba amb un record especialment positiu d’aquest canal, ja que el maig de l’any passat es va proclamar campiona d’Europa de Canoa (C1).
Aquest títol, cal recordar, va convertir a la palista en la primera esportista andorrana en assolir un triomf continental d’aquestes característiques en categoria absoluta, i ho va fer a les mateixes aigües on es disputarà aquesta Copa del Món.
Durant els pròxims dies, l’objectiu serà completar la preparació de cara a la cita mundialista. La Copa del Món reunirà les millors especialistes internacionals de canoa, caiac i caiac cross, en una nova oportunitat per a Doria de competir al màxim nivell en totes tres categories.