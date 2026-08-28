Manso reclama «consistència» durant els 90 minuts per evitar repetir els errors del final de partit viscut a Vigo

Carles Manso té clar on ha de fer un pas endavant l’FC Andorra abans de rebre diumenge (17.00 hores) l’Eibar. L’entrenador tricolor ha assenyalat principalment la gestió dels minuts i la capacitat de mantenir el rendiment durant tot el partit, després del final viscut a Vigo, ja que considera que l’equip ha de saber quan donar pausa als partits i quan accelerar-los. Més enllà d’alguns conceptes tàctics, el tècnic ha defensat que la línia de treball és la correcta.
La setmana de treball, mentrestant, ha estat positiva. En aquest sentit, Manso ha reconegut que són conscients dels moments de relaxació que s’han repetit en els dos primers duels, i ha assegurat que han treballat per trobar-hi solucions. Tot i això, no preveu modificar la línia defensiva avançada que caracteritza l’equip: «És la manera que ens fa fer cinc gols la primera jornada i dos en la segona, i és també la millora manera que tenim per guanyar partits».
«De moment no hi ha per què canviar de porter perquè està fent molt bé el que nosaltres volem» – Carles Manso
Davant hi haurà un Eibar que el català considera «un conjunt sòlid», especialment agressiu en la pressió i amb capacitat per fer mal aprofitant les transicions. Doncs, Manso ha destacat les incorporacions per les bandes i la capacitat del conjunt basc per acumular efectius a l’àrea rival, motiu pel qual ha demanat «estar molt atents» a aquestes situacions.
A la porteria, també ha valorat positivament l’arribada de Jesús Owono, però no veu motius per modificar ara mateix la jerarquia. «De moment no hi ha per què canviar de porter perquè està fent molt bé el que nosaltres volem», assenyala, alhora que reivindica una competència elevada en totes les posicions.
El mercat
L’FC Andorra continua atent a les oportunitats que pugui oferir el mercat, però sense necessitat d’incorporar per incorporar. Així, Manso ha defensat que l’objectiu és augmentar la competència i el nivell de la plantilla: «Nosaltres com sempre estem oberts a qualsevol possibilitat de mercat que puguem tenir, en qualsevol posició, si creiem que realment ens fa pujar el nivell».