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  • Els jugadors escaldencs, celebrant el darrer penal. | Inter Escaldes
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Futbol - Cita continental

Història del futbol andorrà: l’Inter es desfà del Drita a penals i jugarà per primer cop una fase de grups europea

Tot i dominar durant els 90 minuts reglamentaris i la pròrroga, els tricolor s'enduen l'eliminatòria als penals gràcies al decisiu de Faysal Chouaib

Fent-se esperar, l’Inter d’Escaldes acaba de fer història per al futbol andorrà. Després d’empatar a l’anada, aquesta tarda s’ha imposat al Drita als penals (4-2) per aconseguir classificar-se a la fase de lligueta d’una competició europea, la de la Conference League. Cap conjunt del país ho havia assolit mai abans. De fet, fins a aquesta nit només el Principat, Montenegro i San Marino eren els únics països que mai havien tingut representació en una fase de grups continental. Demà, a partir de les 13.00 hores, els tricolor sabran a quins equips s’enfrontaran en aquesta, en la qual hi ha absolutes potències europees com l’Ajax, el Friburg, el Hearts, el Mònaco o el Copenhaguen.

Pressió alta a l’home i possessió. Així han començat els de Felip Ortiz per, a base de madurar les jugades, gaudir de la primera de perill passats els 10 minuts amb un tir de Sol Sidibe des del vèrtex de l’àrea que ha sortit tocant l’exterior de la xarxa del primer pal (12′). Han continuat fent seva la pilota i, més enllà d’una acció visitant que Javi Díaz ha tallat sense problemes (18′), han tornat a arribar. Ha estat al minut 22, amb Domi Berlanga rematant de primeres el refús d’un córner que ha clos en un altre servei de cantonada i, aquest, amb Pablo Molina xutant per sobre el travesser (23′).

L’escaleta del partit no ha canviat i els pirenaics han continuat dominant. Ara bé, sense generar tot el perill que els agradaria, dificultats per trobar espais davant uns kosovars arreplegats al darrere. En aquest sentit, les més clares les han tingut just passada la mitja hora, primer amb una diagonal de Sidibe que ha finalitzat amb una rematada al defensor rival (33′) i després amb una falta a tocar de l’àrea que Berlanga ha llançat directament a la barrera (36′). La darrera ha estat de Maurizio Pochettino amb un llançament llunyà que no ha vist porta (43′). Així, camí els vestidors amb l’empat al lluminós.

Javi Díaz s’ha posat la capa d’heroi per enviar el matx als penals, tanda en la qual n’ha aturat un. | Inter Escaldes

A la represa, res de nou, i sent David López el primer a intentar-ho amb un tir des de la frontal que Faton Maloku ha aturat en dos temps (52′). Els d’Ardijan Nuhiji han fet mitja passa endavant, però de res els ha servit, encara menys quan només jugaven a cercar Arb Manaj en llarg i la majoria de les vegades no donava resultat. No ha estat fins al minut 67, després d’un nou xut de López que ha sortit fora (61′), que Juan Cámara l’ha tingut a tocar: ha rebut de Molina a la mitja lluna i, de primeres, l’ha engaltat veient com l’esfèrica es topava amb un defensor i com Maloku treia una gran mà per evitar el gol.

Els escaldencs han posat la directa en els darrers 10 minuts, i novament han tingut la diana a tocar. Cámara ha sigut protagonista en les dues més clares, primer provant sort amb un remat des de l’extrem de l’àrea que ha acabat a l’exterior de la xarxa del primer pal i amb el porter kosovar totalment vençut (80′). Després, a posteriori d’un embolic de cames dins la petita, encanonant per sobre el travesser (84′). La igualada no s’ha trencat i el matx ha anat a la pròrroga.

En aquesta, Díaz s’ha posat la capa d’heroi per negar el gol a Igball Jashari en un mà a mà després de trencar la defensa andorrana (96′). Just després, Antonio Otegui ha replicat, però el llançament ha sortit fregant la creueta. El porter sevillà ha tornat a aparèixer per aturar de nou amb una estirada un tir a boca de canó de Kristal Abazaj (111′) i, després d’un pal de Cámara a les acaballes, l’eliminatòria s’ha decidit als penals.

La tanda

El primer a llançar ha estat l’Inter, amb Lamine Diaby enganyant Faton Maloku i fent el primer. Besnik Krasniqi tampoc ha errat l’inicial dels kosovars, Juan Cámara ha replicat amb un golàs i Raddy Ovouka també ha anotat. Maloku ha endevinat després el tir de Borja Arellano i Javi Díaz ha fet el mateix davant el de Kristal Abazaj. Maurizio Pochettino sí que ha marcat posteriorment i Igball Jashari, al seu torn, ha enviat l’esfèrica als núvols. Faysal Chouaib no ha errat el seu, i ha escrit història per a Andorra.

Faysal Chouaib llançant el penal decisiu. | Inter Escaldes
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