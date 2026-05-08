Jose Segura, enguany en el seu primer periple internacional, iniciarà dissabte el play-off d’ascens a Segona Divisió

Junt amb Adrià Blat, Jose Segura és l’altra punta de llança del futbol sala andorrà. Enguany ha provat sort amb la seva primera experiència lluny del Principat −més enllà d’un parell de cursos al Linyola− i, de moment, està sortint de 10. Tant és així que ara, a les files del Lugo Sala, encetarà el play-off per ascendir a Segona Divisió espanyola. Ho farà dissabte donant el tret de sortida als quarts de final de les eliminatòries visitant l’Otxartabe bilbaí, conjunt que ha finalitzat la temporada regular en tercera posició del Grup 2 de Segona B, mentre que el gallec, en el qual ara milita l’ala tricolor, ha estat segon del Grup 1.
“El futbol sala al País Basc és molt físic i seran dos partits amb moltes disputes”, ha esmentat Segura en declaracions a EL PERIÒDIC, també destacant el punt a favor de jugar la tornada de l’eliminatòria a casa. “Sabem que serà molt competida perquè som un equip molt jove, mentre que ells tenen més experiència i ja fa anys que juguen rondes de play-off, però tenim a favor el factor camp i arribem en un molt bon moment”, ha afegit. I no és per a menys. Han signat una segona volta lliguera gairebé immillorable, amb només tres derrotes, totes elles lluny del seu feu, i dos empats. La resta, tot victòries.
“A part d’això, hi sumes el Premundial que hem fet amb la selecció i, sincerament, ha sigut un any de molts èxits”- Jose Segura
Per tot plegat, i tot i que encara no ha finalitzat, el balanç de l’any és més que positiu: “És el primer [any] que decideixo sortir fora per apostar pel futbol sala i és una adaptació que, com sempre dic, al principi és complicada, perquè marxes de casa teva, i deixes els companys i amics de tota la vida”. En aquest sentit, Segura ha reconegut que el primer tram de temporada va ser complicat per l’adaptació a un nou estil de joc sota les ordres de Fermín Hidalgo.
Una vegada completat aquest procés, tot ha acabat sortint rodat, ja que més enllà de la lluita per l’ascens, enguany el Lugo ha eliminat el Burela −conjunt de Segona− a la Copa del Rei, cita en la qual va acabar caient als setzens contra un primera com és el Movistar Inter. Aquest no ha estat l’únic conjunt de la màxima categoria espanyola al qual s’han enfrontat, també ho han fet contra l’O Parrulo a la Copa Galícia. “A part d’això, hi sumes el Premundial que hem fet amb la selecció i, sincerament, ha sigut un any de molts èxits”, ha celebrat l’andorrà.
La porta oberta a fer un salt més
El principal objectiu ara és assolir l’ascens amb el Lugo, però en cas de no acabar-lo complint, Segura no tanca la porta a fer un salt més i aterrar a Segona Divisió. “Jo sempre vull arribar al màxim possible. Al final, els entrenadors busquen perfils concrets i hi ha molts equips que necessiten esquerrans”, ha reconegut, afegint que, així, “si el meu perfil interessa i totes les parts es posen d’acord, a mi m’encantaria fer el salt”.
Amb 24 anys, ha comentat que l’oportunitat de sortir del país va arribar l’any passat: “Va ser el meu representant qui em va dir que, amb el nivell que tenia després de l’últim Preeuropeu i del que havíem fet amb la selecció, havia de sortir fora perquè tenia un potencial enorme”. “Va confiar en mi i va començar a buscar equip des que vam acabar la ‘Main Round’, fins al juny o juliol, que va ser quan vaig decidir tancar amb el Lugo”, ha completat.
Una selecció que fa somiar
El combinat andorrà de l’esport del 40×20 continua marcant fites històriques, la darrera, la classificació per a la ‘Main Round’ del Premundial. El sorteig de la fase de grups serà el pròxim 19 de juny (12.00 hores), una fase en la qual la selecció, com ja ha demostrat, no es nega a somiar en gran. “Som Andorra, sí, però també generem ocasions i les podem transformar”, ha mencionat Segura, deixant clar que “si ens toquen equips contra els quals podem competir de tu a tu i que no siguin molt superiors, sempre tindrem les nostres opcions”. “Qui sap? Potser et toquen rivals bons, però acabes sumant tres punts. I si passéssim de fase, ja seria espectacular”, ha completat.