  • Els jugadors li han dedicat la victòria a Arnau Rodríguez, lesionat en el darrer partit. | FAE
Arnau Ojeda Garcia
Futbol sala

La selecció signa una ronda preliminar perfecta i acaba com a líder de grup després de guanyar Dinamarca (3-5)

Els de Talin Puyalto no es deixen intimidar per l'amfitriona i clouen la seva millor fase de classificació amb 20 gols a favor en tres partits

La selecció de futbol sala ha signat una actuació brillant a la ronda preliminar del Premundial amb un ple de victòries que li ha permès, no només aconseguir el bitllet per a la ‘Main Round’ sinó fer-ho com a líder indiscutit del grup després de guanyar el darrer partit contra la selecció amfitriona, Dinamarca per 3-5.

Els gols de Christian Regalo (2), Claudi Bové –el primer amb la selecció– , Brayan dos Santos i d’Oriol Rodríguez han certificat un triomf que ni molt menys ha estat tant ‘plàcid’ com el dels primers dos partits. I és que tot i avançar-se al marcador i posar dos gols d’avantatge, els danesos han reaccionat i amb els gols de Ramussen primer i Kasumovic han igualat l’enfrontament. Seguidament, dos Santos ha posat el 2-3 i Kristensen ha tornat a empatar. Finalment, els gols de Rodríguez i Regalo als minuts finals han donat la victòria i el lideratge del grup als andorrans.

Cal recordar que el combinat dirigir per Talin Puyalto va obrir la ronda aconseguint el millor resultat històric –tant d’amistosos com de partits oficials– apallissant Escòcia per 10-0. En el segon partit, una altra golejada (5-0), aquesta vegada a Malta, per obtenir el bitllet per a la ‘Main Round’ del Premundial. D’aquesta manera, els pirenaics signen millor fase de classificació de la història. I ho fan amb 20 gols a favor i només tres en contra (tots ells encaixats avui).

La selecció de futbol sala fa els deures, s'imposa a Malta i obté el bitllet per a la 'Main Round' del Premundial (0-5)

Llegir
