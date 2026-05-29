  • Carles Manso, en un entrenament a l'Estadi Comunal. | @FCANDORRA
Pol Forcada Quevedo
Futbol - LaLiga Hypermotion

Carles Manso: «Sentim que ens devem acabar bé i arrodonir una temporada que ha estat molt bona i exitosa»

L'FC Andorra mai ha conegut el triomf a El Plantío, d'on s'ha endut dues derrotes i un empat, i cal tenir en compte que el Burgos es juga el play-off

LaLiga Hypermotion posarà el punt final aquest cap de setmana amb l’FC Andorra visitant diumenge el Burgos, a qui pot negar-li el play-off (18.30 hores). «Sentim que ens devem acabar bé i arrodonir una temporada que ha estat molt bona i exitosa per a nosaltres», ha mencionat aquest matí Carles Manso, tot recordant que encara tenen opcions de superar, o igualar, els 59 punts del que va ser el millor curs tricolor a Segona Divisió −en té ara 58−.

Cal destacar que el conjunt andorrà mai ha conegut la victòria a El Plantío, d’on s’ha endut dues derrotes i només un empat. A més, com s’ha indicat, els ‘blanc-i-negres’ necessiten un triomf i restar a l’espera de favors de tercers per assegurar-se una plaça en la lluita per l’ascens. És per això que Manso espera un context similar al del darrer desplaçament, ara fa dues setmanes, a Corunya: «Serà un camp hostil pel que s’estan jugant ells».

El tècnic tampoc podrà comptar amb un bon grapat de jugadors, ja que a aquells que estan de baixa se’ls sumen els sancionats −Álex ‘Petxa’ i Gael Alonso− i un parell més amb molèsties −Marc Cardona i Nico Ratti−. És per això que els entrenaments d’aquesta setmana s’han completat amb dos juvenils del filial, el Nàstic de Manresa.

El mercat comença a carburar

Amb els dos primers fixatges tancats, Aron Rodrigo i Saba Samushia, avançats per aquesta casa, més d’un jugador pirenaic també genera interès. És el cas de Josep Cerdà i Dani Villahermosa, al Mallorca i l’Elx respectivament. «Comptem amb ells perquè tenen contracte, el club no ha rebut de moment res i són rumors», ha subratllat Manso, qui entén, però, que noms com aquests estiguin a l’aparador. «Ens omple d’orgull perquè ens fa veure i valorar com equips molt potents, tant de Primera com de Segona, es fixen en els nostres jugadors. Això és que alguna cosa hem fet molt bé», ha completat.

