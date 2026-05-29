Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Ian Olivera i Ahmed Qasem, durant el partit. | FAF / Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
Futbol - Amistós internacional

La selecció cau a Montilivi contra l’Iraq, enguany combinat mundialista, en el que ha estat el primer amistós de l’estiu

Andorra rebrà dijous vinent a Liechtenstein al Nou Estadi de la FAF i clourà l'estatge previ a la Nations League visitant el següent diumenge Kosovo

La selecció andorrana ha tancat el primer amistós de l’estiu amb derrota contra l’Iraq. El duel s’ha disputat a Montilivi, i el marcador final ha estat d’1-0 −els tricolor eren visitants−. Cal recordar que el de l’Orient Mitjà és enguany combinat mundialista després de vèncer a Bolívia a la final del play-off i que ocupa el 57è lloc del rànquing FIFA.

Sense sortir del guió esperat, els iraquians s’han fet amb l’esfèrica per anar gaudint d’ocasions, amb la més clara dels primers minuts arribant ben aviat. En aquesta, Mustafa Saadoon ha rebut a l’esquena de la defensa i, en l’u contra u, Álex Ruiz ha tret una bona cama per refusar el tir pel primer pal (3′). La següent amb cara i ulls ha estat per obrir la llauna, amb Ali Yousif signant un golàs des del vèrtex esquerre de l’àrea per, amb l’esquerra, enviar la pilota directament a l’esquadra del pal llarg (20′). A partir de llavors han abaixat el ritme, i tot i que els pirenaics han pogut gaudir de més possessió, el lluminós no s’ha mogut.

A la represa, res de nou sobre la gespa gironina. Les primeres accions han començat a arribar al cap de cinc minuts, i totes per als homes de l’australià Graham Arnold, la més clara amb Mohanad Ali provant sort des de la frontal, però errant el tir entre els tres pals (51′). Els de Koldo Álvarez de Eulate han continuat plantant cara defensivament, i les oportunitats han arribat amb comptagotes. Tant és així que no se n’ha vist cap més de clara més enllà d’un parell de pirenaiques que no han acabat de concretar.

Andorra rebrà dijous vinent a Liechtenstein al Nou Estadi de la FAF (19.00 hores) i clourà l’estatge previ a la Nations League que inicia al setembre visitant diumenge Kosovo (19.00 hores).

Comparteix
Notícies relacionades
Els impulsors d’Habitacions.ad es reuniran amb l’Executiu per abordar el futur del projecte d’habitatge compartit
El COAA adverteix que les futures moratòries urbanístiques obligaran el sector a adaptar-se a un nou escenari
Eduard Tarrés: «La cultura ciclista només es pot construir quan es creen infraestructures i se’ls dona sentit»

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Carles Manso: «Sentim que ens devem acabar bé i arrodonir una temporada que ha estat molt bona i exitosa»
  • Esports
La sort no canvia per a Cardelús, qui clou la jornada amb un afer mecànic i una caiguda en iniciar la Superpole
  • Esports
Els clubs que no presentin ni rebin el vistiplau a un estudi financer podrien quedar-se sense competir el curs vinent
Entrevistes esportives
Àlex Serrano
Entrenador del Casa de Portugal
Silvio Moreira
Karateka
Gerard Piqué
Màxim accionista de l’FC Andorra

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu