La selecció cau a Montilivi contra l’Iraq, enguany combinat mundialista, en el que ha estat el primer amistós de l’estiu

La selecció andorrana ha tancat el primer amistós de l’estiu amb derrota contra l’Iraq. El duel s’ha disputat a Montilivi, i el marcador final ha estat d’1-0 −els tricolor eren visitants−. Cal recordar que el de l’Orient Mitjà és enguany combinat mundialista després de vèncer a Bolívia a la final del play-off i que ocupa el 57è lloc del rànquing FIFA.
Sense sortir del guió esperat, els iraquians s’han fet amb l’esfèrica per anar gaudint d’ocasions, amb la més clara dels primers minuts arribant ben aviat. En aquesta, Mustafa Saadoon ha rebut a l’esquena de la defensa i, en l’u contra u, Álex Ruiz ha tret una bona cama per refusar el tir pel primer pal (3′). La següent amb cara i ulls ha estat per obrir la llauna, amb Ali Yousif signant un golàs des del vèrtex esquerre de l’àrea per, amb l’esquerra, enviar la pilota directament a l’esquadra del pal llarg (20′). A partir de llavors han abaixat el ritme, i tot i que els pirenaics han pogut gaudir de més possessió, el lluminós no s’ha mogut.
A la represa, res de nou sobre la gespa gironina. Les primeres accions han començat a arribar al cap de cinc minuts, i totes per als homes de l’australià Graham Arnold, la més clara amb Mohanad Ali provant sort des de la frontal, però errant el tir entre els tres pals (51′). Els de Koldo Álvarez de Eulate han continuat plantant cara defensivament, i les oportunitats han arribat amb comptagotes. Tant és així que no se n’ha vist cap més de clara més enllà d’un parell de pirenaiques que no han acabat de concretar.
Andorra rebrà dijous vinent a Liechtenstein al Nou Estadi de la FAF (19.00 hores) i clourà l’estatge previ a la Nations League que inicia al setembre visitant diumenge Kosovo (19.00 hores).