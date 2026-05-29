La sort no canvia per a Cardelús, qui clou la jornada amb un afer mecànic i una caiguda en iniciar la Superpole

Un problema mecànic a l’entrenament lliure del matí i una caiguda en començar la Superpole han marcat l’estrena de Xavi Cardelús aquest divendres a MotorLand. Al final, només ha pogut fer una única volta cronometrada i ha estat 28è a la sisena classificació de la temporada de Campionat del Món de Supersport.
Igual que els ha passat a més de 15 rivals, el pilot de l’equip Cerba Yamaha Racing s’ha vist sorprès per l’alta temperatura de l’asfalt al començament de la sessió i ha caigut quan començava la seva primera volta cronometrada. A partir d’aquí, ha hagut de tornar boxes i només ha disposat dels últims quatre minuts fer un 1’55.590 que no li ha permès aconseguir una bona posició a la grella de sortida.
«Hem girat molt poc i recollit molt poca informació i això ens penalitzarà molt demà. A veure si diumenge podem rendibilitzar les dades que recollim a la primera cursa», ha dit l’andorrà. Aquesta serà a les 12.30 hores, mentre que la segona cita serà diumenge a les 14.00 hores.