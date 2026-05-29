Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Xavi Cardelús, avui a MotorLand. | William Joly
El Periòdic d'Andorra
Motociclisme

La sort no canvia per a Cardelús, qui clou la jornada amb un afer mecànic i una caiguda en iniciar la Superpole

Només ha pogut fer una única volta cronometrada i ha estat 28è a la sisena classificació de la temporada de Campionat del Món de Supersport

Un problema mecànic a l’entrenament lliure del matí i una caiguda en començar la Superpole han marcat l’estrena de Xavi Cardelús aquest divendres a MotorLand. Al final, només ha pogut fer una única volta cronometrada i ha estat 28è a la sisena classificació de la temporada de Campionat del Món de Supersport.

Igual que els ha passat a més de 15 rivals, el pilot de l’equip Cerba Yamaha Racing s’ha vist sorprès per l’alta temperatura de l’asfalt al començament de la sessió i ha caigut quan començava la seva primera volta cronometrada. A partir d’aquí, ha hagut de tornar boxes i només ha disposat dels últims quatre minuts fer un 1’55.590 que no li ha permès aconseguir una bona posició a la grella de sortida.

«Hem girat molt poc i recollit molt poca informació i això ens penalitzarà molt demà. A veure si diumenge podem rendibilitzar les dades que recollim a la primera cursa», ha dit l’andorrà. Aquesta serà a les 12.30 hores, mentre que la segona cita serà diumenge a les 14.00 hores.

Comparteix
Notícies relacionades
Els impulsors d’Habitacions.ad es reuniran amb l’Executiu per abordar el futur del projecte d’habitatge compartit
El COAA adverteix que les futures moratòries urbanístiques obligaran el sector a adaptar-se a un nou escenari
Eduard Tarrés: «La cultura ciclista només es pot construir quan es creen infraestructures i se’ls dona sentit»

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
La selecció cau a Montilivi contra l’Iraq, enguany combinat mundialista, en el que ha estat el primer amistós de l’estiu
  • Esports
Carles Manso: «Sentim que ens devem acabar bé i arrodonir una temporada que ha estat molt bona i exitosa»
  • Esports
Els clubs que no presentin ni rebin el vistiplau a un estudi financer podrien quedar-se sense competir el curs vinent
Entrevistes esportives
Àlex Serrano
Entrenador del Casa de Portugal
Silvio Moreira
Karateka
Gerard Piqué
Màxim accionista de l’FC Andorra

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu