Un pilot francès és evacuat a Barcelona després de patir un infart durant la celebració de la Pujada Arinsal 2026

La Pujada Arinsal 2026 s’ha tancat aquest diumenge amb dues intervencions mèdiques destacades, la més rellevant de les quals ha afectat un pilot francès que ha patit un infart durant la jornada i ha hagut de ser traslladat inicialment a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell abans de ser derivat posteriorment a un centre sanitari de Barcelona per ampliar la seva atenció mèdica. Segons ha informat l’organització, el pilot, qui ja es trobava fora de competició, ha requerit assistència mèdica durant la jornada, i després de ser atès pels serveis sanitaris desplegats, ha estat evacuat a l’hospital andorrà, des d’on s’ha decidit el seu trasllat a Barcelona.
El segon incident ha involucrat el pilot andorrà Joan Vinyes júnior, qui ha patit una incidència a la pista durant el desenvolupament de la competició. Després de ser assistit pels equips mèdics de la prova, també ha estat declarat unfit i traslladat a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell per sotmetre’s a una valoració complementària. L’organització ha explicat que el pilot es troba estable i continua en observació mèdica seguint els protocols habituals establerts per a aquest tipus de situacions.
Més enllà d’aquests incidents, la prova ha tornat a reunir alguns dels principals especialistes de la muntanya europea, combinant el Campionat d’Andorra d’Automobilisme de Muntanya (CAAM) i el Campionat de França de Muntanya de Segona Divisió en una mateixa cita. En l’àmbit esportiu, Jordi Vilardell ha estat el gran dominador del cap de setmana. El pilot del Moto Club Manresa ha imposat el seu ritme des de les primeres pujades al volant del Nova NP03 i ha acabat signant un doble triomf incontestable a Arinsal.
Dissabte, Vilardell va aconseguir la victòria absoluta després de marcar un espectacular registre de 2:11.91 en la seva millor ascensió, completant un temps acumulat de 4:24.260. Joan Vinyes va estar segon davant l’afició andorrana amb l’Osella Proto PA9, mentre que Joan Gil va completar el podi després d’una intensa lluita amb Ramon Plaus i Filipe Brandao.
Diumenge, el pilot català ha tornat a exhibir-se sobre els 4,1 quilòmetres de la CS-520. Vilardell ha aturat el cronòmetre en un impressionant 2:11.21 a la seva millor pujada, el millor temps absolut de tot el cap de setmana, assegurant-se una nova victòria amb un acumulat de 4:22.520. Per darrere, Joan Gil ha aconseguit la segona posició absoluta, mentre que Gerard de la Casa ha completat una actuació molt destacada davant el públic andorrà per pujar al tercer esglaó del podi amb el Ford Fiesta WRC.