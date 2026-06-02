Carla Mijares torna a la neu, a l’estació gal·la de Les Deux Alpes, recuperada dels problemes físics i sense molèsties

Els equips d’esquí alpí de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) van tornar a la feina fa dues setmanes amb un primer contacte amb el físic i també amb una primera estada de neu a Les Deux Alpes. En aquest sentit, Carla Mijares ha reprès l’activitat sense molèsties i recuperada dels problemes físics que patia, tornant a esquiar el passat dia 29 després d’una parada per provar les botes i agafar el nou material. A l’estació francesa s’hi estarà fins dissabte, quan tornarà al Principat per a després, del 14 al 19 de juny, repetir estada a Les Deux Alpes.
D’altra banda, l’equip femení, amb Jordina Caminal, Íria Medina i Clàudia Garcia, també es troba a l’estació d’Isère. En el seu cas, la principal novetat ha estat la tornada d’aquesta darrera després del seu procés de recuperació del trencament de lligaments creuats, i ho ha fet amb bones sensacions. Els entrenaments en aquesta estada inclouen tres jornades de base amb eslàlom, dos dies de gegant i un bloc de supergegant.
També han estat d’estada a Les Deux Alpes Bartumeu Gabriel i el grup de joves, amb Didac González com a entrenador al capdavant, i amb l’staff tècnic completat per Mihai Bara, Nico Belcredi i Romain Chamayou. Aquest primer contacte amb la neu va ser del passat diumenge dia 24 al divendres 29, amb entrenaments tant de gegant com de supergegant, amb un “molt bon bloc i molt bones condicions, amb poca gent i bona neu tot i la calor”, segons ha comentat González. Val a dir que part del grup també tornarà la pròxima setmana per fer un nou bloc de gegant i supergegant.