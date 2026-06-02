Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Garcia, Caminal i Medina, a Les Deux Alpes. | FAE
El Periòdic d'Andorra
Esquí alpí

Carla Mijares torna a la neu, a l’estació gal·la de Les Deux Alpes, recuperada dels problemes físics i sense molèsties

Clàudia Garcia, junt amb l'equip femení, també ho fa després del seu procés de recuperació del trencament de creuats, i amb bones sensacions

Els equips d’esquí alpí de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) van tornar a la feina fa dues setmanes amb un primer contacte amb el físic i també amb una primera estada de neu a Les Deux Alpes. En aquest sentit, Carla Mijares ha reprès l’activitat sense molèsties i recuperada dels problemes físics que patia, tornant a esquiar el passat dia 29 després d’una parada per provar les botes i agafar el nou material. A l’estació francesa s’hi estarà fins dissabte, quan tornarà al Principat per a després, del 14 al 19 de juny, repetir estada a Les Deux Alpes.

D’altra banda, l’equip femení, amb Jordina Caminal, Íria Medina i Clàudia Garcia, també es troba a l’estació d’Isère. En el seu cas, la principal novetat ha estat la tornada d’aquesta darrera després del seu procés de recuperació del trencament de lligaments creuats, i ho ha fet amb bones sensacions. Els entrenaments en aquesta estada inclouen tres jornades de base amb eslàlom, dos dies de gegant i un bloc de supergegant.

També han estat d’estada a Les Deux Alpes Bartumeu Gabriel i el grup de joves, amb Didac González com a entrenador al capdavant, i amb l’staff tècnic completat per Mihai Bara, Nico Belcredi i Romain Chamayou. Aquest primer contacte amb la neu va ser del passat diumenge dia 24 al divendres 29, amb entrenaments tant de gegant com de supergegant, amb un “molt bon bloc i molt bones condicions, amb poca gent i bona neu tot i la calor”, segons ha comentat González. Val a dir que part del grup també tornarà la pròxima setmana per fer un nou bloc de gegant i supergegant.

Comparteix
Notícies relacionades
Jordi Ardèvol és l’escollit per substituir Francesc Solana com a director esportiu d’un MoraBanc en període de reflexió
Espot admet que l’avançament de Concòrdia «no el satisfà», tot i que s’esperava els resultats de l’enquesta
Els policies acusats de detenció il·legal defensen que el trasllat de la denunciant es va fer seguint els protocols vigents

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
La FAVB i Andbank signen un conveni per continuar fent que sigui una de les federacions «més vives» del Principat
  • Esports
Joan Vinyes Jr. rep l’alta mèdica després del fort accident que va patir diumenge passat a la Pujada a Arinsal
  • Esports
La segona Andorra MoraBanc Clàssica comptarà amb 19 conjunts, cinc d’ells del primer nivell, i dues seleccions
Entrevistes esportives
Àlex Serrano
Entrenador del Casa de Portugal
Silvio Moreira
Karateka
Gerard Piqué
Màxim accionista de l’FC Andorra

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu