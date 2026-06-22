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Esquí alpí

Joan Verdú tornarà a Nova Zelanda per preparar l’inici de temporada amb una estada de l’11 d’agost al 15 de setembre

La primera part de l'estatge serà a Roundhill, amb esquí lliure com a treball de base per fer després engegar sessions de gegant i supergegant

Joan Verdú tornarà a Nova Zelanda aquest estiu per preparar l’inici de la temporada amb una estada que serà de l’11 d’agost al 15 de setembre. Així, tant l’andorrà com el seu equip, junt amb el ‘head coach’ Natko Zrnčić-Dim al capdavant, viatjarà al país oceànic per completar una estada d’un mes abans de començar la Copa del Món, el pròxim 24 d’octubre a l’estació austríaca de Sölden, com marca habitualment el calendari.

L’estatge comptarà amb la col·laboració de Noruega, ja que també tindrà el seu equip de Copa del Món. La primera part de l’estada serà a Roundhill, amb esquí lliure com a treball de base per fer després sessions de gegant i supergegant i, així, anar augmentant la dificultat amb pistes injectades posteriorment. Aquesta primera part s’allargarà fins al 30 d’agost.

Després, l’equip es desplaçarà a Ohau, on hi serà fins al 10 o 11 de setembre. Allà, l’escenari d’entrenament serà una pista injectada i amb les condicions específiques de cursa. Finalment, Coronet Peak serà l’última parada, on Verdú entrenarà en traçats més tècnics i més curts per acabar el bloc de pretemporada en neu i tornar a Europa, on acabarà de preparar l’inici de la campanya de Copa del Món amb treball físic i de neu, tant a Andorra com als Alps.

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