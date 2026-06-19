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  • Solozábal jugant amb el primer equip del Getafe. | Getafe CF
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Futbol - FC Andorra

Hugo Solozábal, del Getafe B, a punt d’esdevenir nou fixatge de l’FC Andorra per a les següents dues temporades

Format al planter de l'Atlètic de Madrid, Solozábal ha completat una destacada temporada amb el filial blau a Segona RFEF, on ha disputat 30 partits

L’FC Andorra té molt avançada la incorporació d’Hugo Solozábal, migcampista de 23 anys procedent del Getafe B. Segons ha avançat el periodista Ángel García, el futbolista madrileny arribarà lliure i signarà per a les dues pròximes temporades amb el conjunt tricolor.

Format a les categories inferiors de l’Atlètic de Madrid, Solozábal ha completat una destacada temporada amb el filial blau a Segona RFEF, on ha disputat 30 partits i ha marcat sis gols. A més, també ha debutat amb el primer equip del Getafe tant a Primera Divisió com a la Copa del Rei.

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