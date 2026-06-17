Haizea Martínez lidera l’actuació tricolor a l’Open Internacional d’Alacant amb un or en la categoria sènior

La selecció andorrana de taekwondo ha completat una destacada actuació a la primera edició de l’Open Internacional d’Alacant, on ha sumat cinc medalles i ha demostrat el gran nivell dels seus esportistes en les categories precadet, cadet, júnior i sènior.
La gran protagonista de la delegació tricolor ha estat Haizea Martínez, que ha aconseguit la medalla d’or en la categoria sènior de menys de 67 quilos. Per la seva banda, Víctor Vacheron ha obtingut la medalla de plata en categoria precadet.
Els bronzes han arribat de la mà d’Adrián Començhana i Jan Sánchez, tots dos en categoria cadet, així com de Gustavo Capozoli, que també ha pujat al podi en categoria precadet. La Federació Andorrana de Taekwondo ha valorat molt positivament la participació de l’equip i ha destacat el gran nivell mostrat pels seus representants durant tota la competició.
Segons l’entitat, tots els esportistes han completat combats excel·lents i han confirmat la bona feina que s’està duent a terme en les diferents categories. Amb aquests resultats, el taekwondo andorrà ha sumat una nova actuació destacada en l’àmbit internacional i ha reforçat la seva progressió competitiva.