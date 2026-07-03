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  • Gina del Rio, el passat juny a Tignes. | Nordic Focus
El Periòdic d'Andorra
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Esquí de fons

Gina del Rio enceta una estada a Font Romeu fins al 18 de juliol després d’haver entrenat a Tignes durant el juny

Per la seva part, Irineu Esteve continua amb el seu procés de recuperació, i, apunten, està realitzant sessions cada dia, però de manera més suau

L’equip de fons de la FAE està treballant per posar la base física en aquest període de pretemporada. Gina del Rio i Irineu Esteve, amb entrenaments adaptats a la circumstància de cadascú, continuen amb el treball. En aquest sentit, la primera va estar entrenant en neu a Tignes (França) el passat mes de juny (del 10 al 20), i després d’uns dies a casa exercitant-se amb normalitat, ha iniciat una altra estada, ara en sec a Font Romeu, on farà sessions de rollerski, de carrera a peu i una mica de ciclisme. Aquesta estada a la localitat francesa va començar el passat dilluns i s’allargarà fins al 18 de juliol.

L’agost, la fondista competirà al Blink Festival (del 6 al 8), per després marxar al túnel de Torsby (Suècia), on entrenarà a partir del 20 d’agost. Per la seva part, Esteve continua amb el seu procés de recuperació. L’andorrà està realitzant sessions cada dia, però de manera més suau.

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