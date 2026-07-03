Gina del Rio enceta una estada a Font Romeu fins al 18 de juliol després d’haver entrenat a Tignes durant el juny

L’equip de fons de la FAE està treballant per posar la base física en aquest període de pretemporada. Gina del Rio i Irineu Esteve, amb entrenaments adaptats a la circumstància de cadascú, continuen amb el treball. En aquest sentit, la primera va estar entrenant en neu a Tignes (França) el passat mes de juny (del 10 al 20), i després d’uns dies a casa exercitant-se amb normalitat, ha iniciat una altra estada, ara en sec a Font Romeu, on farà sessions de rollerski, de carrera a peu i una mica de ciclisme. Aquesta estada a la localitat francesa va començar el passat dilluns i s’allargarà fins al 18 de juliol.
L’agost, la fondista competirà al Blink Festival (del 6 al 8), per després marxar al túnel de Torsby (Suècia), on entrenarà a partir del 20 d’agost. Per la seva part, Esteve continua amb el seu procés de recuperació. L’andorrà està realitzant sessions cada dia, però de manera més suau.