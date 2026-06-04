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  • Gina del Rio, avui durant la prova en cinta de rollerski. | FAE
El Periòdic d'Andorra
Esquí de fons

Gina del Rio enceta la pretemporada amb una primera jornada de proves en cinta de rollerski, la qual seguirà demà

Són el pas previ a l'estada de 10 dies d'esquí que farà a Tignes a partir del pròxim 10 de juny i després de tres setmanes de roller a Font Romeu

Gina del Rio s’ha sotmès avui a una primera jornada de proves físiques en cinta de rollerski per determinar en quina situació es troba i així adaptar els pròxims entrenaments de pretemporada. Per la seva part, segons informa la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), Irineu Esteve continua amb el seu procés de recuperació.

Pel que fa a la tricolor, en les dues sessions de proves −avui i demà− ha estat acompanyada pel director de la secció de fons, Xabier del Val, i pel fisiòleg Álvaro Rancé. Cal apuntar que fa aquestes proves com a pas previ a l’estada de 10 dies d’esquí que farà a Tignes (França) a partir del pròxim 10 de juny. Posteriorment, tornarà a casa per fer després, durant les tres primeres setmanes de juliol, una estada de roller a Font Romeu.

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