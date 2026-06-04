Gina del Rio enceta la pretemporada amb una primera jornada de proves en cinta de rollerski, la qual seguirà demà

Gina del Rio s’ha sotmès avui a una primera jornada de proves físiques en cinta de rollerski per determinar en quina situació es troba i així adaptar els pròxims entrenaments de pretemporada. Per la seva part, segons informa la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), Irineu Esteve continua amb el seu procés de recuperació.
Pel que fa a la tricolor, en les dues sessions de proves −avui i demà− ha estat acompanyada pel director de la secció de fons, Xabier del Val, i pel fisiòleg Álvaro Rancé. Cal apuntar que fa aquestes proves com a pas previ a l’estada de 10 dies d’esquí que farà a Tignes (França) a partir del pròxim 10 de juny. Posteriorment, tornarà a casa per fer després, durant les tres primeres setmanes de juliol, una estada de roller a Font Romeu.