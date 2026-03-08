Gina del Rio acaba 27a als 10 km clàssic de Lahti i consolida la regularitat al top30 a la Copa del Món

“Crec que és una de les millors curses que he fet en clàssic”. Així valorava la fondista andorrana Gina del Rio la seva actuació als 10 quilòmetres individuals en tècnica clàssica de la Copa del Món d’esquí de fons de Lahti a Finlàndia, on ha finalitzat en 27a posició.
Del Rio, que sortia amb el dorsal 14, ha completat la prova amb un temps de 27.01,8, a 1.04,2 de la guanyadora, la sueca Frida Karlsson (25.57,6). Amb aquest resultat, l’andorrana acumula tretze classificacions entre les trenta primeres a la Copa del Món, vuit de les quals aquesta temporada.
La cursa ha estat marcada per una progressió de menys a més. En el primer punt de control, situat al quilòmetre 1,1, Del Rio ocupava la 27a plaça amb +13,2. Posteriorment ha cedit algunes posicions fins situar-se al voltant de la 35a plaça a mitja cursa, però en els darrers quilòmetres ha recuperat terreny fins acabar 27a.
“Hi havia una mica més de nivell, així que estic molt contenta amb els resultats, amb els esquís i amb la feina del cap de setmana” – Gina del Rio
La fondista ha explicat que a l’inici no tenia del tot clares les sensacions. “Al principi no sabia ben bé perquè em trobava una mica cansada d’ahir, però hem pogut fer una bona cursa controlant la primera volta i podent acabar fortes”, ha indicat.
Del Rio també ha comparat el resultat amb el d’Oberhof. “Estem en la mateixa posició que a Oberhof, però una mica millor de temps que la primera”, ha afirmat. Tot i l’exigència de la prova, l’andorrana s’ha mostrat satisfeta amb el cap de setmana. “Hi havia una mica més de nivell, així que estic molt contenta amb els resultats, amb els esquís i amb la feina del cap de setmana”, ha conclòs.