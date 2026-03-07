Gina del Rio signa el millor resultat de la temporada amb una 11a posició a l’sprint de la Copa del Món de Lahti

L’andorrana Gina del Rio ha finalitzat en l’11a posició a la prova d’sprint skating de la Copa del Món d’esquí de fons de Lahti, a Finlàndia. Es tracta del millor resultat de la temporada per a la fondista, que també ha estat la segona millor esquiadora de la categoria sub-23 després d’arribar fins a les semifinals.
Del Rio ha completat una gran actuació ja des de les classificatòries, on ha marcat el quart millor temps amb 3.08.75, a 5.85 segons de la sueca Jonna Sundling, que ha signat el millor registre amb 3.02.90. També s’han situat per davant les sueques Linn Svahn i Johanna Hagstroem, mentre que la líder de la Copa del Món, l’estatunidenca Jessie Diggins, ha estat cinquena.
Als quarts de final, l’andorrana ha mantingut el bon nivell mostrat a les classificatòries. Del Rio ha sortit amb força i ha imposat el seu ritme en la primera part del circuit, liderant el grup en el tram inicial amb una pujada molt potent. Finalment ha entrat segona del seu heat, només per darrere de la noruega Mathilde Myhrvold, i ha aconseguit així el passi a les semifinals.
La cursa s’ha complicat, però, en la semifinal. En la sortida del heat, Del Rio ha ensopegat i ha caigut a terra. Tot i aixecar-se ràpidament, ha trencat un bastó i ha tornat a caure, fet que li ha impedit tornar a contactar amb el grup i lluitar per un lloc a la final. L’andorrana ha acabat arribant a meta amb 27 segons de diferència, quedant fora de la lluita pels primers llocs.
Tot i l’incident, Del Rio ha valorat positivament el rendiment mostrat durant la jornada. “La veritat és que les sensacions han sigut molt bones, he fet la millor classificatòria de la meva vida, crec, m’he trobat amb molta força i això ens ha permès passar a les fases finals”, ha explicat. També ha destacat el bon rendiment als quarts de final: “Als quarts de final també m’he sentit bé, hem pogut lluitar i passar a semifinals”.
Pel que fa a la semifinal, l’andorrana ha lamentat la caiguda que li ha impedit continuar competint per la classificació. “A la semifinal he tingut un petit accident a la sortida, he trencat els dos bastons i ja no he pogut lluitar per classificar-me. Ha sigut una llàstima perquè em trobava bé i crec que ho podia haver fet una mica millor”, ha afirmat. Amb tot, ha destacat el resultat final: “Contenta per haver fet el millor resultat de la temporada. Els sprints són així”.
Amb aquest resultat, Del Rio suma ja dotze presències en el top 30 de la Copa del Món i set classificacions entre les quinze primeres des que va debutar al circuit fa dos anys, precisament també a Lahti.
La competició continuarà aquest diumenge amb la prova dels 10 quilòmetres individuals en estil clàssic, prevista a les 11.30 hores (10.30 hores en horari andorrà). “Demà tindré una altra oportunitat amb la 10 km en clàssic”, ha conclòs la fondista andorrana.