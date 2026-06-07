Andona signa dues terceres posicions, amb Valeria Piñol i Raquel Balboa, a la Copa d’Espanya navarresa d’Estella

Andona continua fent passes agegantades i aquest cap de setmana ha signat dos grans resultats a la Copa d’Espanya d’Estella, a Navarra. En aquest sentit, l’equip ha assolit dues terceres posicions, una amb Valeria Piñol en categoria cadet i l’altra amb Raquel Balboa, qui ha estat tercera Elit i quarta de la general. «Per a la Valeria i la Raquel representa molt més que un resultat», han citat des de la formació, incidint que «són el reflex d’anys de feina, esforç, compromís i perseverança de totes les corredores que formen part d’Andona».
«En un projecte que no sempre ha tingut el camí fàcil, dies com avui ens recorden per què val la pena continuar creient-hi. És inspirador veure fins on es pot arribar quan hi ha passió, treball en equip i persones disposades a donar-ho tot», han finalitzat en un comunicat.