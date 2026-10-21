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  • Impulsors de l'Estaló, en una roda de premsa. | Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
  • Societat
Nova via per afrontar la crisi

Llum verda de Govern a la proposta del PS per regular les cooperatives d’habitatge plantejant-hi modificacions

Casal admet que Govern no disposa de terrenys propis per impulsar aquesta mena de 'solucions' i apunta a la col·laboració amb comuns i privats

L’Executiu ha emès aquest dimecres un criteri favorable a la proposició de llei del Partit Socialdemòcrata per fomentar i regular les cooperatives d’habitatge en cessió d’ús, presentada per la consellera general Laia Moliné. Així ho ha anunciat el ministre portaveu, Guillem Casal, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, en què ha reconegut que la iniciativa de l’oposició pot contribuir a ampliar les alternatives residencials al Principat. «Aquesta proposició de llei del PS ve a explorar una nova via que el Govern també creu que és interessant», ha manifestat, tot destacant que comparteixen «l’objectiu d’augmentar l’oferta d’habitatges destinats a residència habitual i d’afavorir alternatives residencials estables i assequibles».

El ministre ha defensat que el model cooperatiu pot esdevenir una fórmula complementària al lloguer, a la propietat i al parc públic d’habitatges. Així segons ha mencionat, la proposta permet establir un marc jurídic específic que aporti garanties als socis, promotors, finançadors i administracions, alhora que reforci la transparència i la participació dins de les cooperatives. «És aquest ingredient més, aquesta fórmula més que pot ajudar a destensionar la situació actual», ha assenyalat Casal, qui ha expressat la voluntat que la iniciativa obtingui el suport necessari per ser presa en consideració i continuar la seva tramitació parlamentària.

«Qualsevol aportació que vagi en el sentit de poder millorar la situació al voltant de l’habitatge, que vingui a simplificar, a generar més oferta i que pugui donar una sortida a aquesta situació de tensió, és benvinguda» – Guillem Casal

Malgrat l’aval, l’Executiu considera necessari introduir diversos ajustos durant el període d’esmenes. Entre aquests, ha esmentat la revisió de les referències als fons d’habitatge, els mecanismes de foment i finançament, la coordinació amb la legislació vigent i l’encaix jurídic de la cessió temporal d’habitatges a persones que no siguin sòcies de les cooperatives. Tanmateix, Casal ha restat importància a les discrepàncies i ha assegurat que «són aspectes totalment salvables i negociables en el si del treball legislatiu». En relació, ha reconegut que «la filosofia del text de la proposició encaixa amb la voluntat del Govern», i ha afegit que, quan una iniciativa de la minoria parlamentària resulta interessant, l’Executiu també pot donar-hi el vistiplau.

En darrer lloc, i preguntat per l’eventual de col·laborar amb entitats impulsores del cooperativisme habitacional, com l’Estaló i Arrel, ha reiterat la predisposició de Govern a escoltar propostes que permetin incrementar l’oferta residencial. «Qualsevol aportació que vagi en el sentit de poder millorar la situació al voltant de l’habitatge, que vingui a simplificar, a generar més oferta i que pugui donar una sortida a aquesta situació de tensió, és benvinguda», ha afirmat. No obstant això, ha reconegut les limitacions patrimonials de l’Administració per facilitar terrenys propis a aquests projectes. «És un Govern que no té terrenys», ha admès, tot recordant que aquesta circumstància obliga a recórrer a la col·laboració amb els comuns i el sector privat per disposar de sòl i impulsar noves promocions d’habitatge.

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