Žan Tabak reclama un pas endavant al MoraBanc per competir contra el Joventut: «Hem d’igualar el nivell físic»

El MoraBanc Andorra afrontarà demà (18.00 hores) la visita al Joventut de Badalona amb la necessitat de fer un pas endavant després de la derrota en l’estrena contra l’Obradoiro. Durant la roda de premsa prèvia, Žan Tabak ha assegurat que la plantilla ha entrenat bé durant una setmana completa que els ha permès apropar-se «un passet més» a la versió que busca. «No pot fallar que no fem un pas més quant a energia respecte del que vam fer en l’últim partit», ha remarcat el tècnic tricolor, qui continua posant el focus principalment en l’evolució del seu equip més que no pas en el rival.
El croat ha advertit, però, de l’exigència d’un Joventut que arriba després de proclamar-se campió de la Supercopa i que considera encara més complet que la temporada passada. «És un conjunt veterà que sap jugar», ha assenyalat, rebutjant reduir el potencial verd-i-negre a unes poques individualitats com les de Ricky Rubio o Nico Laprovittola. «Un equip només amb dos jugadors no guanya la Supercopa. És un equip molt més complet», ha incidit Tabak sobre uns badalonins amb experiència i diferents recursos en totes les posicions.
La recepta de l’entrenador pirenaic passa sobretot per impedir que els catalans puguin desenvolupar el seu joc amb comoditat i elevar el nivell competitiu dels tricolor. «Hem d’intentar que no estiguin còmodes i igualar el seu nivell físic», ha comentat Tabak, tot plegat amb l’objectiu d’aconseguir que el MoraBanc es mantingui dins del duel fins als darrers minuts i pugui arribar al tram decisiu «en una situació en què puguem competir».