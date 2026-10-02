Carles Manso aposta per mantenir la versió més competitiva de l’FC Andorra a Sabadell: «Esperem una guerra»

La victòria a Granada ha permès a l’FC Andorra afrontar amb més tranquil·litat la visita de demà (18.30 hores) al Sabadell. El tècnic tricolor, Carles Manso, ha reconegut aquest matí que els tres punts han suposat «un alleujament i una calma» després de cinc derrotes consecutives, però ha advertit de l’exigència del següent repte. «Esperem una guerra», ha resumit sobre un rival que considera especialment fort en els duels i la intensitat. «En el moment que baixem un puntet el nostre ritme i la nostra intensitat, ens passarà factura», ha avisat durant la roda de premsa.
El català també ha apuntat que la versió més pragmàtica mostrada a Granada pot tenir continuïtat, sense que això impliqui renunciar al model de joc tricolor. «Si ens hem d’adaptar una mica més al que ens proposa el rival, no tindrem dubtes a matisar-ho o canviar-ho», ha comentat Manso, qui considera que el plantejament de la passada jornada va aportar una seguretat que l’equip necessitava. «És possible que el camí que vam fer a Granada sigui una d’aquelles coses que ens doni aquesta seguretat per continuar donant-li continuïtat», ha incidit.
«És possible que el camí que vam fer a Granada sigui una d’aquelles coses que ens doni aquesta seguretat per continuar donant-li continuïtat» – Carles Manso
Un dels aspectes que l’equip pirenaic haurà de millorar és la pilota aturada, després d’encaixar d’aquesta manera els dos gols al Nuevo Los Cármenes. En aquest sentit, Manso ha fet esment que durant les primeres set jornades no han obtingut els resultats esperats en aquesta faceta, però confia en el treball que està fent la plantilla per revertir-ho. En tot cas, davant el Sabadell, l’entrenador espera un partit «molt parell» en què les individualitats poden resultar determinants, tot i que ha insistit que la prioritat serà competir com a bloc per intentar sumar tres punts més: «Hem de treballar el partit des del tema col·lectiu, des del tema equip, per donar continuïtat al partit de Granada».
Copa del Rei
Per vuitena temporada consecutiva, l’FC Andorra participarà en la Copa del Rei. Serà un dels 112 equips participants en aquesta primera ronda de la competició i s’enfrontaran a un rival de Segona o Tercera RFEF. Per aquesta eliminatòria, la qual es disputarà entre el 27 i el 29 d’octubre, al conjunt tricolor pot tocar-li un rival català, aragonès, riojà, basc o navarrès a causa de la limitació per proximitat geogràfica del sorteig. Aquest es durà a terme dilluns vinent a les 13.00 hores.