El TAD tomba la multa de 9.000 euros a l’FC Andorra per l’incident de Gerard Piqué amb l’àrbitre contra el Deportivo

L’FC Andorra ha aconseguit una victòria als despatxos després que el Tribunal Administratiu de l’Esport (TAD) hagi estimat el recurs presentat pel club tricolor i hagi anul·lat la sanció de 9.000 euros imposada per la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) arran dels fets protagonitzats per Gerard Piqué durant el partit contra el Deportivo de la Corunya, disputat el desembre del 2025.
La resolució del TAD conclou que la sanció no es podia mantenir perquè la Federació va acabar sustentant-la sobre arguments diferents dels que havien originat l’expedient. Segons l’organisme estatal, aquesta reformulació va vulnerar el dret de defensa de l’FC Andorra i el principi de legalitat sancionadora.
L’origen del cas es remunta a l’acta arbitral del duel de la jornada 19 de Segona Divisió, en què el col·legiat va reflectir que Gerard Piqué s’havia adreçat a l’àrbitre al túnel de vestidors amb la frase: “Que fácil es pitar a los pequeños”. A partir d’aquests fets, el Comitè de Disciplina de la RFEF va sancionar el club amb una multa de 9.000 euros per considerar que havia incorregut en una actitud passiva davant una conducta contrària al respecte i a la tolerància.
El TAD, però, considera que la base jurídica utilitzada inicialment per justificar la sanció era incorrecta
El TAD, però, considera que la base jurídica utilitzada inicialment per justificar la sanció era incorrecta. De fet, el mateix Comitè d’Apel·lació de la RFEF havia admès que l’article reglamentari emprat en primera instància feia referència al futbol sala i no al futbol onze. Malgrat això, l’òrgan federatiu va mantenir la sanció argumentant posteriorment una suposada manca de control del club sobre les persones acreditades per l’entitat.
Per al tribunal administratiu, aquest canvi va alterar substancialment el nucli de la imputació i va obligar l’FC Andorra a defensar-se d’una acusació diferent de la que havia motivat l’expedient inicial. Per aquest motiu, la resolució estima íntegrament el recurs presentat pel club presidit per Ferran Vilaseca i deixa sense efecte tant la multa com l’advertiment de possibles sancions futures relacionades amb fets similars.
A més, el TAD també dona validesa a la documentació aportada per l’FC Andorra durant el procediment, entre la qual figuraven l’acreditació de Gerard Piqué, el protocol intern de seguretat del club i una declaració testifical. L’organisme considera que, en un procediment sancionador, aquestes proves havien de ser admeses per garantir plenament el dret de defensa.