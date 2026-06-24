Un repte de 680 quilòmetres des de Madrid portarà a Andorra un missatge d’inclusió i superació compartida

El repte ciclista ‘Andorra per a la Inclusió’ tornarà a convertir l’esport en una eina de sensibilització social i convivència. L’equip #TressisALAPAR recorrerà més de 680 quilòmetres en quatre exigents etapes entre Madrid i Andorra amb l’objectiu de demostrar que la discapacitat intel·lectual no és una barrera quan existeixen el treball en equip, el compromís i la confiança mútua.
La iniciativa, impulsada per la Fundació A LA PAR i Tressis, s’ha iniciat aquest dimecres a Alcalá de Henares i culminarà a Andorra després de diversos dies de recorregut per diferents territoris de la península. El projecte compta des dels seus inicis amb el suport de l’aventurer i comunicador Miguel Silvestre, considerat l’ànima d’una proposta que utilitza la bicicleta com a espai de trobada entre persones amb i sense discapacitat intel·lectual.
Silvestre defensa que l’esport és un dels àmbits on millor es reflecteix la igualtat entre les persones. “En una bicicleta, tothom ha de pedalar els mateixos quilòmetres, suportar la mateixa calor i pujar els mateixos pendents”, afirma. Segons explica, el projecte ha evolucionat des de la seva primera participació a la Madrid-Lisboa, l’any 2017, fins a convertir-se en una referència dins de l’esport inclusiu, amb reptes com la Pilgrim Race, la Transpyr o les travesses Madrid-Tarifa i Madrid-Ondarribia.
“En una bicicleta, tothom ha de pedalar els mateixos quilòmetres, suportar la mateixa calor i pujar els mateixos pendents” – Miguel Silvestre
Més enllà del vessant esportiu, l’objectiu principal és afavorir espais de convivència que ajudin a eliminar estereotips i apropar la ciutadania a la realitat de les persones amb discapacitat intel·lectual. Durant el recorregut, participants i voluntaris comparteixen experiències, esforços i reptes, generant vincles que van més enllà de la competició.
El conseller delegat de Tressis, José Miguel Maté, també participant en el repte, destaca que “el més especial és comprovar com desapareixen les diferències i com tots avancem cap a un mateix objectiu”. En aquest sentit, remarca que cada membre de l’equip és imprescindible per assolir la meta.
Els impulsors del projecte assenyalen que l’arribada a Andorra simbolitza molt més que la culminació d’un desafiament esportiu. La iniciativa pretén continuar promovent una societat oberta, inclusiva i sense prejudicis, alhora que dona visibilitat al talent i a les capacitats de les persones amb discapacitat intel·lectual.
Amb aquesta nova edició d’’Andorra per la Inclusió’, la Fundació A LA PAR reafirma la seva aposta per fomentar la participació plena d’aquest col·lectiu en tots els àmbits de la societat, utilitzant l’esport com una eina de transformació social i d’integració.