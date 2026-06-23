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  • El primer Trofeu Golden dels Isards recapta prop de 500 euros per a les malalties minoritàries. | Golden Isards Andorra
El Periòdic d'Andorra
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Vessant solidari

El primer Trofeu Golden Isards Andorra recapta gairebé 500 euros per a les malalties minoritàries

La competició, celebrada el mes de març, es va organitzar conjuntament amb l'AMMA amb una clara vocació solidària

El primer Trofeu Golden organitzat pel Golden Isards cheers Andorra ha permès recaptar 493,10 euros que es destinaran a donar suport a l’Associació de Malalties Minoritàries d’Andorra. La competició, celebrada el mes de març, es va organitzar conjuntament amb l’AMMA amb una clara vocació solidària. Segons ha informat l’entitat a través de les xarxes socials, la iniciativa va comptar amb la implicació de famílies, gimnastes, clubs i col·laboradors.

La celebració del trofeu ha permès combinar la promoció de la gimnàstica amb la sensibilització sobre la realitat de les malalties minoritàries, un conjunt de patologies que afecten un nombre reduït de persones però que sovint requereixen una atenció especialitzada i un important suport social i sanitari. Des de l’associació han volgut agrair la implicació de totes les persones i entitats que van prendre part en la iniciativa, la qual neix amb la voluntat d’aprofitar l’esport de base com a eina de cohesió social i de suport a causes solidàries.

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